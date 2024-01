Koalicja Tuska przygotowuje "reset"? "W zaciszu rządowych gabinetów trwają prace"

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródła, w zaciszu rządowych gabinetów trwają wstępne prace nad ustawą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, która miałaby korygować przepisy konstytucji.

– Mówimy o kompleksowym załatwieniu sprawy. Jeśli dziś stwierdzamy, że prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego nie ma, to rozwiązanie tego problemu musi sięgnąć ustawy zasadniczej – tłumaczy w rozmowie z "DGP" rozmówca z rządu.

Najpierw uchwała Sejmu, potem ustawa?

Inne źródło gazety potwierdza, że koalicja rzeczywiście ma pomysł na zmiany w konstytucji, ale "chyba dość mglisty". – To jest dyskutowane na poziomie liderów i szefów klubów. Wydaje się jednak, że to jest nieuniknione, choć na razie jest co robić, bo mamy pootwieranych kilka frontów, np. w mediach publicznych czy prokuraturze – wylicza.

Dziennik podaje również, powołując się na przedstawiciela koalicji rządzącej, że wciąż aktualna jest kwestia uchwały, która miałaby stwierdzić wadliwe obsadzenie miejsc w TK przez trzech sędziów, tzw. dublerów. Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Instytucja niezależna czy podporządkowana PiS?

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9-letnią kadencję. Prezesa i wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Obecna większość oskarża TK o to, że jest on organem upolitycznionym przez poprzedni rząd i zapowiada zmiany w tej instytucji. Krytycy Trybunału Konstytucyjnego często przypominają słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w TVP nazwał Julię Przyłębską swoim "odkryciem towarzyskim".

Według sondażu przeprowadzonego w połowie stycznia przez agencję SW Research, TK pod wodzą Przyłębskiej jest instytucją niezależną dla 15,6 proc. pytanych. 46,1 proc. respondentów uważa, że Trybunał jest podporządkowany PiS. 38,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Dwugłos w sprawie prezesa TK

Część sędziów TK stoi na stanowisku, że kadencja prezes Julii Przyłębskiej wygasła w grudniu 2022 r. W związku z tym domagają się oni zwołania Zgromadzenia Ogólnego, które przedstawi prezydentowi kandydatów na to stanowisko.

Na początku stycznia ub.r. portal DoRzeczy.pl dotarł do treści listu sędziów TK do Przyłebskiej w sprawie umożliwienia wyboru nowego nowego prezesa Trybunału.

