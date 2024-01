Tusk pokazał nagranie. "Myślałem, czy skomentować wystąpienie prezesa"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił w niedzielę na spotkaniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wydarzenie zorganizowano w ramach inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości "Bądźmy razem".

– Nie dość, że doszło do tego, że obecna władza łamie zasady konstytucji, to jeszcze tego nie ukrywa. Określenie Tuska "prawo takie, jak my je rozumiemy" sprowadza się do tego, że prawo to wola Tuska. Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju absolutyzmu. Musimy naszych praw bronić twardo i ofensywnie. To jest ta sprawa najważniejsza. Musimy się obronić, a możemy to zrobić tylko, jeśli będziemy razem i będąc silniejsi niż byliśmy w momencie ostatnich wyborów. Wydaje się, że ta operacja przynosi już pewne efekty, ale przed nami jeszcze bardzo, bardzo wiele – mówił szef PiS.

Kaczyński krytykuje szefa MON

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński wbił szpilę szefowi MON. – Co robi nowa władza? Nowa władza daje nam pana Kosiniaka-Kamysza. Szanowni państwo, tygrys – żartował Jarosław Kaczyński.

– Żeby forsować potężny program zbrojeniowy, trzeba mieć też potężną pozycję polityczną. Nasuwa się pytanie, czy ten właśnie człowiek jest w stanie to prowadzić – zauważył lider Prawa i Sprawiedliwości.

Na odpowiedź ze strony ministra obrony nie trzeba było długo czekać. "Panie prezesie Kaczyński, przyjmując ustawę o obronie Ojczyzny nie wdrożyliście 18 aktów wykonawczych, by mogła ona w pełni funkcjonować. Audyt trwa i z największą starannością opowiemy Panu jaki bałagan zostawili Pana koledzy w zakresie obronności. Będzie ciekawie. Cierpliwości" – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

Tusk: Myślałem, czy skomentować

Premier Donald Tusk postanowił odnieść się do sprawy krótkim komentarzem na platformie X. "Myślałem, czy skomentować jakoś wystąpienie Prezesa, ale na szczęście ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami" – napisał. Szef rządu opublikował wideo, na którym jedna z jego wnuczek nakleja na jego sweter serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Trwa 32. finał WOŚP. Cel tegorocznej edycji to "Płuca po pandemii". Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

