"Szanowni państwo, tygrys". Kaczyński kpi z Kosiniaka-Kamysza

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił w niedzielę na spotkaniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wydarzenie zorganizowano w ramach inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości "Bądźmy razem".

Podczas swojego wystąpienia Kaczyński wbił szpilę szefowi MON.

Prezes PiS zakpił z szefa MON. "Wy się śmiejecie, a to groźne zwierzę"

– Co robi nowa władza? Nowa władza daje nam pana Kosiniaka-Kamysza. Szanowni państwo, tygrys – żartował Jarosław Kaczyński. Słowa prezesa PiS wywołały rozbawienie sali. – Wy się śmiejecie, a to groźne zwierzę. Wiecie, ile największy upolowany tygrys ważył? Prawie pół tony. Jakby tu wpadł, to nie daj Panie Boże, co by się działo. Tygrysy są groźne, ale czy "tygryski' są groźne? Tego nie wiem – kontynuował lider Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński nawiązał do słów żony Kosiniaka-Kamysza, która w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. zwróciła się do prezesa PSL: "Chodź, tygrysie, scena jest twoja".

– Żeby forsować potężny program zbrojeniowy, trzeba mieć też potężną pozycję polityczną. Nasuwa się pytanie, czy ten właśnie człowiek [Władysław Kosiniak-Kamysz – przy. red.] jest w stanie to prowadzić. On deklaruje, że tak, ale z drugiej strony już zaczyna się kwestionować choćby nasze związki dotyczące zbrojeń z Koreą Południową, z państwem, które jest gotowe sprzedawać nam broń nawet z tzw. linii. W żadnym wypadku nie możemy z tego źródła uzbrojenia, źródła umacniania naszej armii zrezygnować. Taka rezygnacja, to jest narażanie nas na wojnę – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia polskiej armii. – My musimy się potężnie uzbroić, nawet ponad nasze możliwości ekonomiczne. Chodzi o to, żeby odstraszyć Rosję – podkreślił.

– Doprowadziliśmy do sytuacji, że kupiliśmy więcej HIMRS-ów niż było dotąd wyprodukowanych. Kupiliśmy czołgi Abrams, samoloty bojowe różnych typów, sami uruchomiliśmy możliwie dużą produkcję broni – zauważył Kaczyński.

twitterCzytaj też:

Jarosław Kaczyński zapowiedział stworzenie dużej prywatnej telewizjiCzytaj też:

Mocne przemówienie Kaczyńskiego w Lublinie: Ich plany są dużo dalej idące