W nowym "Do Rzeczy" o najdziwniejszej gazecie świata. Zapowiada Zuzanna Dąbrowska

– Jak co tydzień masa bardzo ciekawych artykułów, analiz, opinii dotyczących tego, co dzieje się w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju – mówi w zapowiedzi nowego numeru tygodnika „Do Rzeczy” Zuzanna Dąbrowska.

"Gazeta Wyborcza". Dąbrowska: Najdziwniejsza gazeta świata

– Piszemy o tematach, które inny mediom wydają się uciekać. Takim artykułem jest ten autorstwa Piotra Semki, poświęcony najdziwniejszej gazecie świata, czyli „Gazecie Wyborczej” – dodaje.

– Piotr Semka bardzo ciekawie pisze o tym jaką drogę przeszła „Gazeta Wyborcza” dowodzona przez Adama Michnika do bycia arbitrem elegancji, arbitrem politycznej poprawności, arbitrem tego, co wypada, co nie wypada, kto może sprawować funkcje publiczne, kto takich funkcji sprawować nie może – mówi Dąbrowska.

– „GW” jest dzisiaj tak naprawdę swego rodzaju dodatkowym rządem, który ocenia to, co w Polsce powinno zostać zrobione, a czego w Polsce robić nie wolno – zachęca do lektury publicystka „Do Rzeczy”.

W najnowszym numerze tygodnika „Do Rzeczy” ponadto:

– Jeśli straciło się władzę w wyborach, to trzeba przyznać wyborcom rację. Wmawianie im, że dali się oszukać, że nie wiedzą, co narobili, tylko ich utwierdzi w przekonaniu, że dobrze zrobili, odsuwając pyszałków – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “PiS – na twardo czy na miękko?”.

– Alexander Payne powrócił w wielkim stylu. „Przesilenie zimowe” to znakomity film w najlepszej tradycji amerykańskiego dramatu – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Zima naszej goryczy”.

– Analiza współczesnych stosunków międzynarodowych przez pryzmat systemu kwadripolarnego jest znacznie ciekawszą propozycją niż kurczowe trzymanie się w świecie Zachodu paradygmatu liberalnego hegemonizmu,

co służy jedynie interesom USA – zauważa Lech Mażewski w tekście “Kreatorzy, moderatorzy i odbiorcy”.

– Sekretarze Episkopatu Polski – bp Zygmunt Choromański i bp Bronisław Dąbrowski – odegrali kluczowe role dla polskiego Kościoła w okresie komunistycznej dyktatury, daleko wykraczające poza formalnie nakreślone kompetencje – pisze Rafał Łatka w tekście “W cieniu prymasów Polski”.

– Coraz goręcej robi się na ukraińskim froncie wewnętrznym. Dziennikarze twierdzą, że władza ich inwigiluje i prześladuje. Władza zaprzecza. Niemniej Zełenski i jego ekipa we własnym kraju mają coraz gorszą prasę – zauważa Maciej Pieczyński w artykule “Ukraińcy na podsłuchu”.

W najnowszym numerze również Przemysław Czarnek o szansach PiS na powrót do władzy.

