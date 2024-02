"To może zacząć rozsadzać PiS od środka". W partii Kaczyńskiego krąży lista nazwisk

Komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania Pegasus rozpocznie swoje prace 19 lutego. Wśród podsłuchiwanych mieli być m.in. polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oraz mecenas Roman Giertych. Jak jednak ujawnił Tomasz Siemoniak, lista osób, które były inwigilowane za pomocą Pegasusa jest znacznie dłuższa niż ta, która przedostała się do mediów. Polityk ocenia, że po jej podaniu do powszechnej wiadomości opinia publiczna będzie zaskoczona.

Politycy PiS inwigilowani?

Portal gazeta.pl podaje, że wśród podsłuchiwanych mieli znaleźć się także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pegasus miał zostać użyty wobec m.in. posła Marka Suskiego, ówczesnego sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego, ówczesnego szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, byłego szefa nieistniejącej już Partii Republikańskiej Adama Bielana, byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego czy europosła Ryszarda Czarneckiego.

– Jak to wybuchnie, to może zacząć rozsadzać PiS od środka – mówi rozmówca portalu.

Według informacji dziennikarzy, nie wszyscy w partii mają przyjmować te doniesienia za prawdziwe. Część uważa, że to klasyczna polityczna "wrzutka" ze strony obozu rządzącego, mająca na celu wprowadzenie chaosu i złej atmosfery w PiS. Inni uważają, że lista mogła zostać przekazana przez funkcjonariusza jednej ze służb.

Komisja ds. Pegasusa

Członkami komisji ds. zbadania sprawy Pegasusa są: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Komisja ma zająć się gruntownym dochodzeniem w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Będzie badać legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania.

