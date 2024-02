Rząd zatrzyma CPK? "Mamy wystarczającą liczbę lotnisk"

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że budowa lotniska w Baranowie oraz związane z nią inwestycje kolejowe to projekty strategiczne, które przyczynią się do rozwoju kraju. Z kolei strona rządowa mówi o potrzebie przeprowadzenia audytu. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości inwestycji. Takie deklaracje składa m.in. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W tej sprawie już wcześniej w sceptyczny sposób wypowiadał się sam Donald Tusk. Tymczasem w sieci trwa akcja "Tak dla CPK", w ramach której internauci, eksperci oraz politycy wyrażają poparcie dla realizacji portu.

Joński zabrał głos ws. CPK

Dariusz Joński z KO został zapytany w Radiu Plus o Centralny Port Komunikacyjny.

– Jak pan mnie pyta jako łódzkiego posła co znaczy CPK to dla łódzkiego posła oznacza to likwidację łódzkiego lotniska. Ale nie tylko bo również Modlin, Radlin, wszystkie tak de facto regionalne ostatecznie byłyby zamykane –stwierdził polityk.

twitter

Poseł podkreślił, że teraz interesuje go audyt całego projektu. – Czekam na ten audyt. Pan pełnomocnik rządu w tej sprawie powiedział, że go przedstawi. Czekam na ten audyt – stwierdził.

Następnie dopytywany przez Jacka Prusinowskiego polityk stwierdził, że "mamy dzisiaj wystarczająca liczbę lotnisk". – Bez żadnego problemu z lotniska Okęcie i z innych można się dostać na krańce świata. Tu nie ma żadnego problemu. My mamy problem z koleją i z drogami – ocenia Joński.

Wcześniej również wiceminister edukacji Joanna Mucha stwierdziła, że budowa CPK nie ma sensu, ponieważ z powodu kryzysu klimatycznego ruch lotniczy będzie malał. – Mam takie wrażenie, że większość osób z koalicji rządzącej mniej więcej w tym samym kierunku zmierza w kwestii CPK – stwierdziła polityk.

Czytaj też:

Tusk zabrał głos ws. CPK. Rozwiał wątpliwości?Czytaj też:

Presja na rząd ws. CPK zadziała? "Wahadło się wychyla"