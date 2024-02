Mocny film Morawieckiego o działaniach rządu. "Zapinamy pasy"

"Budowa elektrowni atomowej i fabryki Intela w Polsce to strategiczne inwestycje naszego najważniejszego sojusznika i partnera militarnego – Stanów Zjednoczonych. To szanse, których – podobnie jak CPK – nie można zmarnować" – wskazuje polityk PiS, były premier.

Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym alarmuje o zmieniającym się kierunku strategicznych działań polskiego rządu. – Zapinamy pasy. Media donoszą, że nie chcą fabryki Intela w Polsce, ale to nie koniec. "Rzeczpospolita" donosi, że rząd może postawić na budowanie sojuszu z Niemcami i Francją, kosztem naszego sojuszu z USA. To strategiczny błąd. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem militarnym. Dlatego rząd powinien jak najszybciej odciąć się od tych teorii, które szkodzą naszym relacjom z naszym najważniejszym sojusznikiem – podkreśla były premier.

– To Amerykanie byli pierwszymi obok Polaków, którzy wsparli Ukrainę w wojnie z Rosją. To w USA rozumieją najlepiej, jak wielkim zagrożeniem dla świata jest ruski mir. To Amerykanie przecież dysponują najnowocześniejszymi technologiami na świecie. To z USA będziemy, mam nadzieję, budować polski atom. A także chcemy, żeby amerykańskie firmy technologiczne inwestowały w Polsce na coraz szerszą skalę. Potrzebujemy tej współpracy i wzajemnego zaufania dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju – mówi Mateusz Morawiecki.

Co dalej z CPK?

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że budowa lotniska w Baranowie oraz związane z nią inwestycje kolejowe to projekty strategiczne, które przyczynią się do rozwoju kraju. Mają też wymiar związany z bezpieczeństwem. Z kolei strona rządowa mówi o potrzebie przeprowadzenia audytu. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości inwestycji. Takie deklaracje składa m.in. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, choć wielu podejrzewa, że rzekome negatywne wyniki audytu będą podstawą do anulowania inwestycji.

W środę szef rządu opublikował wpis poświęcony inwestycji. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął" – stwierdził Donald Tusk. Premier dodał, że "równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera".

