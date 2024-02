"PSL i Polska 2050 są hamulcowymi". Czarzasty o projektach Lewicy

Klub parlamentarny Lewicy złożył dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. Pierwszy dotyczy wprowadzenia "aborcji na życzenie" do 12. tygodnia ciąży. Drugi projekt zakłada depenalizację aborcji i "pomocy w dokonaniu zabiegu usunięcia dziecka z łona matki".

– Jest pomysł, żeby projekty dotyczące aborcji skierować do komisji i nad nimi pracować – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w RMF FM.

– Będziemy robili wszystko, żeby uzyskać większość w tych sprawach. Ale trzeba jasno powiedzieć: dopóki Lewica nie będzie miała w Sejmie 15-17 proc., będzie bardzo trudno przeprowadzić projekty dotyczące aborcji, bo PSL i Polska 2050 są ewidentnie hamulcowi – stwierdził.

Wybory samorządowe. Czarzasty: Chcę uprzejmie poinformować

Włodzimierz Czarzasty został zapytany, jak wygrać z PiS-em w wyborach samorządowych. – Na pewno łatwiej byłoby wygrać z PiS-em, gdyby cztery partie [koalicji rządzącej – przy. red.] poszły do wyborów razem – wskazał jeden z liderów Lewicy.

– Najpierw Szymon Hołownia z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem postanowili iść wspólnie. Platforma Obywatelska ocenia sytuację tak, że uzyska wystarczającą liczbę głosów, żeby mieć satysfakcjonujący wynik. Jeżeli byśmy poszli z PO, to ten wynik na pewno byłby lepszy – wyjaśnił.

– Sytuacja jest taka: jeżeli Lewica weźmie 10 proc., w co wierzę, to chcę uprzejmie poinformować, że PiS nie będzie rządzić w żadnym sejmiku. W związku z tym, co zrobimy? Weźmiemy 10 proc. Będziemy o to walczyć – zapowiedział Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu odpowiedział w ten sposób na obawy europosła Lewicy Roberta Biedronia, który uważa, że wspólny start z Platformą Obywatelską w wyborach samorządowych dałby gwarancję odsunięcia PiS od sejmików.

Czytaj też:

Biejat krytykuje rząd Tuska: To jest kompromitująceCzytaj też:

Oszustwo wyborcze? "Do PKW zgłosiła się jeszcze jedna Trzecia Droga"