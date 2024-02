Ozdoba ucina spekulacje ws. Ziobry. "Nie będzie kandydował w wyborach"

"Zbigniew Ziobro walczy o życie, a rokowania są złe" – napisał niedawno polityk Suwerennej Polski Marcin Warchoł. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny zmaga się z nowotworem przełyku. Jest pod opieką polskich lekarzy. Choroba została zdiagnozowana w zaawansowanym stadium.

Europoseł Patryk Jaki, który podczas nieobecności Zbigniewa Ziobry kieruje partią, przekazał, że były minister sprawiedliwości "ma podawaną drugą chemioterapię".

Ozdoba: Ziobro nie będzie uczestniczył w życiu politycznym

Współpracownik ministra Zbigniewa Ziobry poseł Jacek Ozdoba stanowczo uciął spekulacje medialne na temat startu polityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu podkarpackiego.

– Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. Pan minister do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym – oznajmił Jacek Ozdoba w rozmowie z "Super Expressem". I poinformował, że w tym roku Zbigniew Ziobro na pewno skupi się głównie na dojściu do zdrowia. – Przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym – wyznał.

PiS ma plan wobec Suwerennej Polski?

Według informacji "Super Expressu", do europarlamentu z list PiS mają ponownie startować Beata Kempa i Patryk Jaki.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska pisała, że "w pewnych kręgach PiS powstał plan marginalizacji Suwerennej Polski". – Wrzucamy wszystkich ich kandydatów na europosłów do jednego okręgu. I niech walczą między sobą o mandat. W Brukseli będzie czekało na nich tylko jedno miejsce – mówił portalowi WP niewymieniony z nazwiska "ważny polityk PiS".

Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej odbędą się w dniach 6-9 czerwca. Polacy pójdą do urn wyborczych 9 czerwca i wybiorą 53 swoich reprezentantów.

