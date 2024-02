Wdowa po Nawalnym zabrała głos. "Wymienimy nazwiska, pokażemy twarze"

W piątek w kolonii karnej zmarł rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Służba więzienna Federacji Rosyjskiej podała, że Nawalny "źle się poczuł po spacerze" i "niemal od razu stracił przytomność", a wezwani na miejsce medycy nie byli w stanie go uratować.

Przez pierwsze dwa dni pojawiały się sprzeczne informacje na temat tego, gdzie znajdują się zwłoki zmarłego. Jak podaje "Nowaja Gazieta", ciało Aleksieja Nawalnego zostało początkowo przewiezione do miasta Łabytnangi, oddalonego o 36 kilometrów od kolonii karnej numer trzy w miejscowości Charp, w której zmarł opozycjonista. Następnie miało zostać przetransportowane do Okręgowego Szpitala Klinicznego w Salechardzie.

Julia Nawalna chce "wolnej Rosji"

Wdowa po opozycjoniście podkreśla, że będzie kontynuować dzieło swojego męża. - Chcę żyć w wolnej Rosji, będę budować wolną Rosję - deklaruje w nagraniu.

Julia Nawalna podkreśla, że Władimir Putin "zabił jej męża" oraz deklaruje chęć współpracy z całym narodem rosyjskim w walce o nową Rosję.

– Zabijając Aleksieja, Putin zabił część mnie – połowę mojego serca i połowę mojej duszy. Wciąż mam część mnie, która mówi mi, że nie mam prawa się poddawać – stwierdziła.

Wdowa po opozycjoniście zaapelowała do rosyjskich obywateli. – Zachęcam was, abyście stanęli obok mnie. Proszę was, abyście dzielili ze mną wściekłość. Wściekłość, gniew, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość – mówiła.

Nadal nie ma pewności, co się stało z ciałem Aleksieja Nawalnego. Zarówno matka jak i żona Nawalnego nie mają do niego dostępu.



Nawalna zapewniła ponadto, że niedługo wyjaśni, dlaczego zabito jej męża. – Wkrótce wam o tym powiemy. Na pewno dowiemy się, kto dokładnie dokonał tej zbrodni i w jaki sposób. Wymienimy nazwiska i pokażemy twarze – zapewniła.

