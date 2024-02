Afera hejterska w Platformie. "Bodnar na pewno będzie chciał to zbadać"

Internetowy hejter posługujący się pseudonimem "Pablo Morales" otrzymał 300 tys. złotych od Platformy Obywatelskiej. Sprawę opisała Wirtualna Polska, choć już wcześniej temat poruszało "stare" TVP Info.

Hejter atakował nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz dziennikarzy krytykujących PO, ale także Szymona Hołownię i Polskę 2050. Jak poinformowała Wirtualna Polska, "Pablo Morales" to w rzeczywistości Bartosz Kopania – doradca PO, który przed laty pisał m.in. przemówienia dla Grzegorza Schetyny i był autorem hasła "opozycja totalna".

"Pablo Morales". Suwerenna Polska: Chcemy złożyć wniosek do Bodnara

– Przypomnijmy, że w przeszłości taki "Sok z buraka" już miał element połączony z urzędami, a tutaj mamy do czynienia z kolejną aferą, która została ujawniona przez portal Wirtualna Polska – mówił w środę na konferencji prasowej w Sejmie poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba.

– Dobrze by było, gdyby wszyscy rozważyli, czy nie warto pokazać, że Platforma Obywatelska finansuje z pieniędzy wszystkich nazywanie "idiotą" Szymona Hołowni. (...) Przecież gdyby to PiS zrobiło, to by było, ale Platforma… Jestem przekonany, że dla uczciwości trzeba to pokazać – zwrócił uwagę Patryk Jaki.

Europoseł zauważył, że trudno określić wpisy użytkownika o pseudonimie "Pablo Morales" inaczej niż "mowa nienawiści". – Chcemy złożyć wniosek do prokuratora generalnego Adama Bodnara, który na pewno będzie chciał przypilnować aktu oskarżenia za mowę nienawiści – powiedział polityk.

– Bodnar na pewno będzie chciał zbadać to, że akurat tak przypadkowo się złożyło, że tę mowę nienawiści "Pablo Morales" siał w czasie kampanii wyborczej z pieniędzy publicznych i nie znaleźliśmy tego w rozliczeniu kampanii wyborczej PO. A to może wskazywać na nielegalne finansowanie kampanii i możliwość odebrania subwencji PO – podkreślił Patryk Jaki.

Ozdoba do Hołowni: Czy czuje się pan kretynem, idiotą i debilem?

Fala komentarzy ws. afery hejterskiej PO. "Tusk karmi setki takich Moralesów"