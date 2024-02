Zastanawiające słowa prezydenta. Müller: Być może to sygnał

W czwartek prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla Polsatu News. Odnosząc się do wspólnego zaproszenia prezydenta i premiera do Białego Domu, Duda powiedział, że on i Tusk polecą do USA dwoma różnymi samolotami, ze względów bezpieczeństwa. – Myślę, że ludzie w Polsce by się oburzyli, jakbyśmy polecieli jednym samolotem – ocenił.

– A wytrzymali byście razem kilka godzin? – zapytał Rymanowski. – Zapewniam pana redaktora, że tak – odpowiedział prezydent z uśmiechem.

Na pytanie, czy premier jest dobrym rozmówcą, Duda odpowiedział: – Tak. Jest bardzo dobrym rozmówcą, jest niezwykle kompetentnym politykiem przede wszystkim, z wielkim doświadczeniem i wielką wiedzą.

– Tyle lat był w Brukseli jednym z najważniejszych polityków w UE, absolutnie top of the top, zna wszystkich w KE – dodał prezydent.

Zdziwienie w PiS

Komplementy pod adresem premiera ze strony prezydenta zdziwiły polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym Piotr Müller, który też jest zaskoczony ruchem prezydenta.

– Mam, delikatnie mówiąc, nieco bardziej krytyczne podejście do Donalda Tuska, choć oczywiście kompetencji politycznych rozumianych jako rozgrywającego, takiego gracza, odmówić mu nie można. Ale intencji dobrych już raczej można – powiedział w programie "Graffiti” Polsatu News.

Jak w takim razie odczytywać słowa prezydenta? Müller uważa, że mogły być one swego rodzaju "sygnałem" dla Tuska o dobrej woli Andrzeja Dudy dotyczącej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Prezydent wielokrotnie zapewniał o tym, że chce w tych kwestiach dobrych relacji z rządem.

– Rozumiem, że być może to jest pewnego rodzaju sygnał w kierunku Donalda Tuska, żeby w ważnych sprawach międzynarodowych bardziej z głową państwa współpracował i to jest może cel tych słów – powiedział.

