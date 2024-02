Biejat naciska na Hołownię. "Wie, że nie wywinie się tak łatwo"

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził ostatnio, że nie będzie brał odpowiedzialności za to, że "ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem".

W odpowiedzi Hołownia oświadczył, że "nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw". Stwierdził też, że Czarzasty w tej sprawie "kłamie".

Biejat o Hołowni: Jest zdenerwowany. Wie, że nie wywinie się tak łatwo

– To nie bardzo elegancko było. Myślę, że to wynika ze zdenerwowania pana marszałka – oceniła słowa Hołowni wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, cytowana przez TVN24. – Myślę, że wie, że nie wywinie się tak łatwo – dodała.

– Tu nie chodzi o konflikt Czarzasty-Hołownia, czy Czarzasty-Kosiniak-Kamysz. Tutaj chodzi o sprawy kobiet. Jest już luty, w październiku wygraliśmy wybory, a koalicja 15 października istnieje dlatego, że kobiety się zmobilizowały i tłumnie poszły do tych wyborów. I jednym z absolutnie kluczowych tematów było prawo do przerywania ciąży. Tutaj nie ma sporu – argumentowała.



– Uważam, że opowiadanie nam teraz, że to nie jest ten moment, zrzucanie winy na jakieś kruczki proceduralne, zasłanianie się tym, że są wybory samorządowe, to jest po prostu skandal. Ja się nigdy na to nie zgodzę – oświadczyła Biejat.

Aborcja dzieli koalicję. Co zrobi Trzecia Droga?

– Tu nie chodzi o to kogo lubię, a kogo nie lubię w polityce. Złożyliśmy wszyscy obietnicę, i składali ją, jeśli dobrze pamiętam również przedstawiciele Trzeciej Drogi, że po tych wyborach uporządkujemy kwestię dostępu do aborcji. Że doprowadzimy do tego, że kobiety będą mogły się czuć bezpiecznie – argumentowała.



Pytana, co by dziś powiedziała Hołowni, Biejat odparła, "że to jest jego zobowiązanie również". – Że nie ma co zasłaniać się kruczkami prawnymi, tylko doprowadzić do tego, by te ustawy były procedowane w Sejmie. Bo zasługujemy na tę debatę w Sejmie – mówiła.

