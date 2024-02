Inteligentna stacja pogodowa Netatmo

To porównaniu do inteligentnych kamer czy różnego rodzaju czujników stacja pogodowa to dość niszowy produkt. Muszę szczerze przyznać, że nigdy nie należałem do osób śledzących z zapartym tchem, co ogłosi telewizyjna pogodynka. Szczegółowe dane w aplikacji przedstawiające, jakie warunki atmosferyczne są nie gdzieś tam w Warszawie i okolicach, ale na moim własnym balkonie, sprawiły, że pogodę podczas testu zacząłem sprawdzać kilka razy dziennie.