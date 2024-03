Kanclerz Niemiec spotkał się z papieżem Franciszkiem. "Byłem pod wrażeniem"

– Byłem pod wrażeniem ludzkiego ciepła, które napotkałem – powiedział Scholz w telewizyjnym talk show "3nach9" w piątek wieczorem. – To była bardzo żywa, bardzo otwarta rozmowa – zaznaczył kanclerz i dodał: – Nikt z nas nie miał ze sobą kartki papieru i nie czytał czegoś, ale otwarcie odnosiliśmy się do siebie nawzajem".

Papież przyjął Scholza na prywatnej audiencji

Scholz, który sam jest bezwyznaniowy, został przyjęty przez papieża Franciszka na prywatnej audiencji 2 marca. Rozmawiali między innymi o wojnie na Ukrainie i konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Zapytany, czy papież ma talent polityczny, Scholz wyjaśnił, że Kościół katolicki jest również rzeczywistością polityczną, więc nie może być inaczej. Podkreślił, że "nadzieja, że sprawy potoczą się dobrze" pomaga mu w podejmowaniu trudnych decyzji politycznych. Jest również przekonany, że ma stabilny charakter. – To również jest pomocne. Nie można uprawiać polityki z pianą na ustach – stwierdził.

Jednocześnie przyznał, że często ma wątpliwości. – Wszystko inne byłoby okropną wiadomością – powiedział szef niemieckiego rządu. Jak dodał, "ci, którzy twierdzą, że nie mają wątpliwości, powinni zostać zapytani o swoje zdrowie psychiczne".

Franciszek: Ukraina powinna mieć odwagę wywiesić białą flagę i negocjować

Od wczoraj głośno jest wokół wywiadu, w którym Franciszek odniósł się do sytuacji na Ukrainie. Papież został zapytany m.in. o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz prowadzący rozmowę użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek.

– Dziś można prowadzić negocjacje z pomocą międzynarodowych mocarstw. Słowo "negocjować" to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – przekonywał.

– Wstydzisz się, ale iloma ofiarami śmiertelnymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie w Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

