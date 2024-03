"Od 5 do 8 lat". Niemiecki generał mówi, ile zostało do ataku Rosji

– Sądzimy, że Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę przeciwko państwom NATO w ciągu pięciu do ośmiu lat. Do tego czasu my w Niemczech również musimy być w stanie odeprzeć taki atak – powiedział Generalny Inspektor Bundeswehry Carsten Breuer w rozmowie z grupą medialną Funke.

W ocenie wojskowego ten czas należy wykorzystać na rozwinięcie obrony antyrakietowej. – Nie ma wobec tego alternatywy – powiedział i dodał, że konieczne jest rozwiązanie w ramach NATO.

Według Breuera rosyjski prezydent Władimir Putin nie ukrywa swoich zamiarów wobec Zachodu. Nie oznacza to – jak zastrzegł – że atak Rosji z pewnością nastąpi w ciągu pięciu do ośmiu lat, "ale jest to możliwe". – Jako wojskowy muszę być przygotowany na najgorszy scenariusz, a to oznacza, że musimy być gotowi do obrony za pięć lat. Atak może mieć miejsce w całym spektrum – od cyberataków po drony i pociski rakietowe – ocenił niemiecki wojskowy. Deutsche Welle przypomina, że już w lutym generał ostrzegał przed takim scenariuszem, żądając, by Bundeswehra osiągnęła "gotowość do wojny" w ciągu pięciu lat.

Jednocześnie Carsten Breuer odrzuca zdecydowanie pomysły o "zamrożeniu wojny na Ukrainie". – Zamrożenie wojny zakłada akceptację tego po obu stronach. Nie ma na świecie zamrożonego konfliktu, który nie wybuchłby ponownie. Obecna sytuacja militarna w Ukrainie sprawia, że zamrożenie wojny nie wydaje się ani możliwe, ani pożądane – mówi.

Admirał: NATO jest gotowe na bezpośrednią konfrontację z Rosją

Z kolei zdaniem przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO admirała Roba Bauera, państwa NATO są przygotowane na potencjalny bezpośredni konflikt z Rosją.

Według niego, Sojusz zrozumiał zmianę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa już w 2014 roku, po rosyjskiej okupacji Krymu. Od 2019 roku państwa NATO zaczęły wracać do bezpieczeństwa zbiorowego: zmieniły strategię obronną, planowanie operacyjne i siły potrzebne do realizacji wszystkich tych zadań.

– Teraz wszyscy rozumiemy, że jeśli chodzi o powrót do bezpieczeństwa zbiorowego, czas nie działa na naszą korzyść. Bo wróg decyduje, kiedy i gdzie zaatakuje oraz jak długo będzie trwał konflikt. Ukraina niestety to widziała. Czy jesteśmy gotowi? Tak! Nasze główne wyzwanie to być przygotowanym. Jeśli stanie się to dzisiaj, to musisz walczyć tym, co mamy. Zawsze jest to połączenie bycia przygotowanym na dzisiaj i jednoczesnego zwiększania możliwości na przyszłość – powiedział Bauer w wywiadzie dla portalu Armiya Inform.

