Wąsik o hejcie na Ziobrę: To inny kod kulturowy

DoRzeczy.pl: Jak ocenia pan działalność służb w trakcie wczorajszego przeszukania u bylego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro?

Maciej Wąsik: W mojej ocenie adwokat jest w stanie podważyć to przeszukanie. Osoba, której dom się przeszukuje, ma prawo uczestniczyć w przeszukaniu. Służby nie dokonały tutaj odpowiedniej pracy w tym zakresie. Wywalono drzwi, weszli pod nieobecność Zbigniewa Ziobro i jego żony. To działania nieadekwatne do sytuacji. Słyszałem, że przeszukanie trwało 24 godziny. To jest trałowe przeszukiwanie, tak jakby służby po prostu na chybił trafił szukały dowodów w myśl zasady "a nuż coś znajdziemy". To element zastraszenia polityków opozycji, ale także opinii publicznej. Pokazanie jak daleko ta władza może się posunąć, że za chwilę będą procesy polityczne.

To zemsta polityczna na Zbigniewie Ziobrze?

Tak, oczywiście. Nie sądzę, żeby śledztwo, które prowadziła prokuratura dawało poszlaki do tego, że brakuje dokumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, a Zbigniew Ziobro, który bezpośrednio go nie nadzorował, może mieć jakieś dokumenty w domu. To mrzonki.

Pojawiają się ostre komentarze ze strony polityków koalicji rządzącej, naśmiewające się ze Zbigniewa Ziobro, mówiące, że „gra na litość”. Czy to pokazuje upadek standardów moralnych wśród polityków tej formacji?

Tak. Jestem takiego zdania. To inny kod kulturowy. To człowiek, który jest chory, ma rodzinę, dzieci. To przeszukanie uderza nie tylko w niego, ale jego rodzinę. Jeśli jest prawdą, że zabezpieczono urządzenia elektroniczne, którymi posługiwały się dzieci, to jest to skandaliczne. To uderzenie w to, co człowiek ma najważniejszego – w rodzinę.

Czy to kolejny przykład, po sprawie pana i Mariusza Kamińskiego, że PO chce budować wizerunek partii, która nie cofnie się przed niczym w kwestii zwalczania przeciwników?

Tak, to pełzający stan wojenny. Powodowanie stanu strachu. To działania autorytarne rządu Donalda Tuska.

