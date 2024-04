Tęcza na pl. Zbawiciela? Biejat: Jestem za jej powrotem

Wicemarszałek Senatu z Lewicy, który ubiega się o fotel prezydenta stolicy, wypowiedziała się nt. inicjatyw ideologicznych. Jej zdaniem "parady równości" środowiska LGBT powinny być wydarzeniem cyklicznym. "Oczywiście, że powinny się odbywać. To jest wydarzenie, na które chodzę zawsze z dziećmi i mężem, które jest ważnym wyrazem tego, że chcemy, żeby wszyscy w Polsce i w Warszawie czuli się u siebie. To jest święto tolerancji, otwartości, kolorowe święto, które mówi o tym, że wszyscy mamy prawo do pełni życia i do pełni praw" – przekonuje Biejat w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Senator zapytano też o tęczę, która w przeszłości stała na pl. Zbawiciela, tuż obok kościoła Najświętszego Zbawiciela. Magdalena Biejat uważa, że instalacja powinna tam wrócić. "Tęcza była bardzo lubiana przez warszawiaków. To był miły akcent na placu Zbawiciela. Gdyby pojawiła się taka inicjatywa, żeby tęcza wróciła, byłabym za" – deklaruje.

Lewicowa Warszawa

Jednocześnie kandydatka przekonuje, że jako prezydent Warszawy nie nadałaby miastu kursu na lewo. "Takie sprawy, jak dobra edukacja, dostępne mieszkania czy bezpieczna i przyjazna przestrzeń, są poza sporem lewicy z prawicą. To sprawy, na których powinno nam zależeć ponad podziałami. Chcę, żeby każdy w mieście czuł się dobrze i mógł organizować swoje życie, jak chce, niezależnie od tego, na kogo głosował w wyborach. Tak długo oczywiście, jak nie będzie krzywdzić innych" – podkreśla Biejat.

Czy polityk Lewicy widzi siebie jako wiceprezydenta u Rafała Trzaskowskiego? Jak mówi, "o tym, kto będzie wiceprezydentem, kto będzie współtworzył miasto, będziemy rozmawiać po wyborach, kiedy już będziemy znali wyniki. Zachęcam wszystkich do głosowania na zmianę. A w tych wyborach zmiana to Magdalena Biejat".

Czytaj też:

