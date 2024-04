"Koniec jest bliski". Ziobro zwrócił się do Tuska po niemiecku

W niedzielę odbyły się wybory samorządowe. Według sondażu exit poll Ipsos dla telewizji Polsat, TVN i TVP, wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju – 33,7 proc. Koalicja Obywatelska uzyskała 31,9 proc. poparcia, Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" – 2,7 proc. Na inne, lokalne komitety wyborcze zagłosowało w wyborach do sejmików 3,9 proc. wyborców.

Zbigniew Ziobro: To pokazały wybory samorządowe

Dokonany przez Polaków wybór skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych były minister sprawiedliwości, szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

"Wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice Donalda Tuska coraz mniej Polaków daje się nabierać" – zaczął swój wpis na platformie X.

Ziobro podkreślił, że "po 8 latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom PiS, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem". "Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Miała być wolność, jest pałowanie rolników" – podkreślił.

Ziobro zwrócił się do Tuska po niemiecku

Kończąc lider Suwerennej Polski zwrócił się do premiera Donalda Tuska po niemiecku. "Das Ende naht, Herr Ministerpräsident. Das Ende" [Koniec jest bliski, panie premierze. Koniec – tłum. niem.]" – podsumował polityk.

Zwrot ten jest prawdopodobnie nawiązaniem do wpisu szefa rządu skierowanego do prezydenta Andrzeja Dudy. "It’s over, Mr President. It’s over" – napisał do Andrzeja Dudy Tusk.

