Rozmowy Duda-Trump. "Znakomite spotkanie dwóch przyjaciół"

Andrzej Duda przebywa z wizytą w USA. W Nowym Jorku prezydent Polski spotkał się z Donaldem Trumpem. Politycy zjedli razem kolację. Trump podjął prezydenta Polski kolacją w Trump Tower. Agencja Associated Press napisała, że rozmowa miała dotyczyć m.in. sprawy Ukrainy. Amerykańska agencja zwróciła uwagę, że prezydent Duda, który "od dawna wyrażał podziw dla Trumpa", jest też zdecydowanym zwolennikiem wspierania Ukrainy i zachęcał administrację amerykańską do przekazania Ukrainie większej ilości pomocy wojskowej do obrony przed Rosją.

Kolarski: Bardzo ważne spotkanie

– Znakomite spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy przez 4 lata współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie. To był bardzo dobry, owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. Donald Trump wielokrotnie podkreślał wielką sympatię do Polski, uznanie, które żywi wobec Polaków – skomentował prezydencki minister Wojciech Kolarski, cytowany przez Polskie Radio 24. Kolarski towarzyszy prezydentowi Dudzie podczas wizyty w USA.

Po przybyciu na spotkanie z Dudą, Trump powiedział, że polski prezydent "wykonuje fantastyczną pracę" i dodał "jest moim przyjacielem". – Mamy za sobą cztery wspólne, wspaniałe lata – przypomniał kandydat na prezydenta USA nawiązując do okresu, kiedy pełnił tę funkcję – Jesteśmy cały czas po stronie Polski – zapewnił.

– Zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania. Więc to jest zupełnie prywatna wizyta, prywatne zaproszenie – zaznaczył Duda w rozmowie z dziennikarzami. – Współpracowaliśmy razem przez cztery lata, znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach i to po prostu prywatne spotkanie w związku z moją obecnością w Nowym Jorku – dodał.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalarek opublikował zdjęcie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem i napisał, że rozmowa przebiegała w przyjacielskiej atmosferze.

