Biden nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy? Nieoczekiwane doniesienia z Białego Domu

Biały Dom nie wierzy, że 60-miliardowy program pomocy wojskowej dla Ukrainy wystarczy, aby odnieść ostateczne zwycięstwo w wojnie. Taką opinię przestawiło Politico, powołując się na urzędników administracji Joe Bidena, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Rosja ma przewagę

Rozmówcy portalu zauważają, że Rosja utrzymuje przewagę pod względem siły żywej i uzbrojenia, dlatego Ukraina będzie potrzebować dużych zasobów, aby odrobić miesiące i lata strat terytorialnych.

– Bezpośrednim celem jest powstrzymanie ukraińskich strat i pomoc Ukrainie w odzyskaniu impetu i odwróceniu losów na polu bitwy. Następnie celem jest pomoc Ukrainie w odzyskaniu jej terytorium. Czy Kijów będzie miał to, czego potrzebuje, aby wygrać? Ostatecznie tak. Ale to nie gwarantuje, że tak będzie, operacje wojskowe są znacznie bardziej skomplikowane – powiedział jeden z rozmówców.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zasugerował we wtorek, że Ukraina nadal nie ma w pełni ukształtowanego planu pokonania Rosji, chociaż Stany Zjednoczone będą prowadzić rozmowy, aby pomóc w jego opracowaniu.

Zwiększanie przewagi

Demokraci i Republikanie uważają jednak, że przyszłość Ukrainy w znacznie większym stopniu zależy od tego, jaka broń zostanie dostarczona Ukrainie, niż od ostatecznej kwoty w dolarach.

Wielu analityków twierdzi, że dychotomia "wygrać lub nie przegrać” jest sztuczna. Transzę pomocy należy oceniać na podstawie tego, czy poprawia ona pozycję bojową i negocjacyjną Ukrainy wobec Rosji.

– Ważne, że może to zmniejszyć rosyjski optymizm co do długoterminowej gry, a co za tym idzie, zwiększyć skłonność Moskwy do kompromisu. Mówimy o spektrum mniej lub bardziej korzystnych warunków rozgrywki końcowej. Daje to Ukraińcom istotną przewagę, aby poprawić te warunki – zauważył analityk.

