Thun: Jestem zwolenniczką paktu migracyjnego

– Jestem zwolenniczką paktu migracyjnego, przymusowej relokacji w nim nie ma. Na granicach europejskich powinniśmy mieć te same zasady. Pilnować, kto ma prawo wjechać na kontynent, a kto nie – przekonuje polityk Trzeciej Drogi w rozmowie z Interią. We wtorek 14 maja Rada Unii Europejskiej przyjęła pakt migracyjny. W reakcji premier Tusk oznajmił, że Polska i tak nie przyjmie z tego tytułu żadnych migrantów, a Polska będzie beneficjentem paktu.

Tymczasem Thun chwali przepisy. – Żeby na granicach panowały ludzkie warunki, żeby szybciej sprawdzać przyjezdnych, skuteczniej walczyć z handlarzami żywym towarem, lepiej informować się nawzajem. Razem musimy ucywilizować migrację, która jest "niecywilizowana". Nikt sobie sam nie da z tym rady. Stąd pakt migracyjny. Cała Europa zawsze się kierowała zasadą solidarności – zaznacza.

Eurodeputowana przekonuje, że "nie chodzi o to, żeby witać ludzi z otwartymi ramionami". – Jeśli do Europy dostają się ludzie, którzy mówią, że uciekają przed prześladowaniem czy wojną, trzeba sprawdzić czy należy im się ochrona. Chodzi o to, żeby bez sprawdzenia nie stosować pushbacków do miejsc, w których ludzie giną. Bezpieczna granica to ta, gdzie nikt nie umiera, prawda? Tam są czasami samotne dzieci. Trzeba wiedzieć, co z nimi robić. Pakt migracyjny porządkuje migracje na granicach, walczy z przemytem ludzi – wskazuje Thun.

"Jesteśmy cywilizowanym krajem"

Przyznała, że jeśli chodzi o ludzi, którzy są migrantami ekonomicznymi, " możliwe, że nie są potrzebni na naszym rynku. Bo to wcale nie jest powiedziane, że my musimy ich przyjmować". – Ale jesteśmy cywilizowanym krajem, dopóki nie prześwietlimy danej osoby, nie będziemy wiedzieli, kim dokładnie jest i jakie podjąć decyzje – stwierdza Róża Thun.

Europoseł wypowiedziała się także nt. zapory na granicy z Białorusią. – Dla mnie epoka murów się już dawno skończyła. Nie jestem technikiem czy technologiem od bezpiecznej granicy, ale słyszałam opinie ekspertów krytykujące to w jaki sposób państwo kierowane przez PiS tym procesem zarządzało – oceniła.

Czytaj też:

Sawicki nie krył zdziwienia słowami Tuska: Nie do końca uczciweCzytaj też:

Pakt migracyjny przyjęty. PiS oczekuje konkretnego ruchu rządu