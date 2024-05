Zaskakujące wyznanie Żukowskiej: Otwierałam butelkę piwa zębami

Nakrętki na stałe przytwierdzone do butelki są w obiegu już od niemal roku. Niepraktyczność tego rozwiązania irytuje część klientów, ale również przedsiębiorców, którzy muszą ponosić niepotrzebne koszty. Wygląda jednak na to, że jak na razie, raczej musimy się przyzwyczajać. Unia Europejska nie zamierza wycofać się z regulacji, a jej implementacja spowoduje rozszerzenie praktyki.

Kaleta publikuje wideo o nakrętkach

Sprawę komentuje Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski, który uważa, że unijna dyrektywa to absurd. – Czy Was też denerwują nowe nakrętki? Takimi absurdami zajmuje się Unia Europejska, a dostosowanie się do kuriozalnych wymogów kosztuje miliony – uważa poseł.

Na filmie widać, jak polityk męczy się z otworzeniem butelki, a następnie oblewa wodą. – Kto taką durnotę wymyślił? Unia Europejska. Nie dość, że jest to durne, to jeszcze potężne pieniądze kosztuje. Chociażby firma Mlekpol poinformowała, żeby przystosować swoje linie produkcyjne pod te nowe zakrętki, musieli wydać 30 milionów złotych – mówił poseł SP.

Żukowska: Otwierałam piwo zębami

Wideo Kalety w nieoczekiwany sposób skomentowała Anna Maria Żukowska, która pochwaliła się nietuzinkową umiejętnością.

"Chłopie, ja w liceum otwierałam butelkę piwa zębami, Płatku Śniegu Ty. Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej. Uwierz w siebie!" – napisała polityk Lewicy.

Nakrętki razem z butelką – tak będzie już od połowy 2024 r.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywa SUP) wprowadzająca nakaz przytwierdzania korków do rozmaitych opakowań, zacznie obowiązywać od lipca tego roku.

Dotychczas plastikowe nakrętki przytwierdzone do butelki wprowadzili przede wszystkim producenci napojów. Jednak obowiązek dotyczy również opakowań z kartonu, w których sprzedawane są napoje czy mleko. Ponadto przepisy odejmują tzw. doypacki, czyli różnego rodzaju produkty w saszetkach, takie jak musy dla dzieci, czy karma dla zwierząt.

