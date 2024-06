Tusk apeluje do wyborców i uderza w PiS. "Skorzystaj z okazji i zamilcz!"

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania.

Polacy wybiorą 53 europosłów. W kadencji 2024-2029 europarlament będzie liczyć 720 eurodeputowanych.

Tusk atakuje PiS. "Zamilcz!"

Na platformie X premier Donald Tusk opublikował wpis, w którym uderzył w polityków opozycji i prezydenta, a także zwrócił się z apelem do wyborców. "Śmierć, migranci, wojna, pandemia – wszędzie szukali »politycznego złota«, zysku osobistego i partyjnego. PiS, prezydent, Morawiecki, Ziobro. I nadal próbują tego samego. Liczą na krótką pamięć i bezkarność. Bezwstydni. Pokażcie w niedzielę jeszcze raz, że macie ich dosyć" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Panie Donaldzie, można chcieć inaczej, ale Polacy mają doskonałą pamięć. Pamiętamy wasze wyzwiska pod adresem żołnierzy, pamiętamy wasze plany przyjmowania nieograniczonej liczby nielegalnych imigrantów, pamiętamy obietnice paliwa po 5,19 zł. Nie wspomnę o 100 konkretach, bo znaków nie starczy. Skorzystaj z okazji i zamilcz!" – stwierdził były wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

twitter

Tusk znalazł kozła ofiarnego

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy użyli broni wobec uzbrojonej w niebezpieczne narzędzia grupy imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Do incydentu doszło na przełomie marca i kwietnia tego roku w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała dyskusje na temat możliwej dymisji ministra obrony narodowej oraz ministra sprawiedliwości. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że incydent przez ponad dwa miesiące był ukrywany przed społeczeństwem.

Donald Tusk poinformował, że zdecydował o odwołaniu ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka. Decyzja musi jednak być zatwierdzona przez prezydenta. Prokurator Janeczek odpiera zarzuty i twierdzi, że nie ma ze sprawą zatrzymania polskich żołnierzy nic wspólnego, a premier chce z niego zrobić "kozła ofiarnego".

Czytaj też:

Morawiecki pisze o "akcji dezinformacyjnej Tuska". "Nie dajmy się złapać!"Czytaj też:

Sasin: Polacy nie pozwolą, by rządzący czuli się bezkarnie