W "Do Rzeczy" o metamorfozie znanego dziennikarza. Gac zapowiada nowy numer

– Znany dziennikarz, który przeszedł metamorfozę. „Adwokat Judasza” – to nasza okładka, a Piotr Semka i Kaja Godek piszą o metamorfozie Tomasza Terlikowskiego i drodze, jaką przebył. Kreślą jego sylwetkę, przypominają różne wypowiedzi, stanowiska i zestawiają to z tym, co widzimy obecnie – mówi Karol Gac.

W „Do Rzeczy” nr 24 ponadto:

– Z jednej strony pan premier deklaruje pełne poparcie dla służb i żołnierzy, w praktyce realizując politykę ochrony granicy podobną do tej, jaką realizowała poprzednia władza. Z drugiej strony na zapleczu – w prokuraturze pana ministra Bodnara, po cichu i bez rozgłosu, ale przecież z druzgocącymi skutkami dla morale funkcjonariuszy i żołnierzy, powstaje zespół, którego zadaniem jest ściganie i dręczenie tych, którzy robili dokładnie to samo – tyle że za poprzedniej władzy – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule “Granica odpowiedzialności”.

– Piwnica Pod Baranami, kabaret Tey, Kabaret Olgi Lipińskiej. Teatr, kino, telewizja, estrada. Piosenki, monologi, skecze, polityka. Do czegokolwiek się zabrał, to mu wychodziło. Odszedł Janusz Rewiński – pisze Piotr Gociek w tekście “Siara – i wszystko jasne”.

– Mimo że wśród gwiazdorów futbolu nie ma homoseksualistów, a niemal wszyscy piłkarze przechwalają się w mediach społecznościowych kształtnymi figurami swoich kobiet, jedna z największych imprez piłkarskich na świecie odbędzie się pod znakiem tęczowej flagi – zauważa Krystian Kratiuk w tekście “Euro LGBT”.

– „Książki są bronią w wojnie idei” – brzmiało hasło amerykańskiej serii wydawniczej Armed Services Editions. To dlatego podczas drugiej wojny światowej z USA do Europy obok uzbrojenia i zapasów trafiały miliony książek. A żołnierze je pochłaniali – pisze Radosław Wojtas w artykule “W kieszeni szeregowca Ryana”.

– Rosyjska opozycja kłóci się o to, skąd się wziął Putin: z KGB czy ze świata oligarchów, skupionych wokół Jelcyna? Najbliższa prawdy jest następująca teza: nie byłoby dyktatury na Kremlu, gdyby nie prozachodni liberałowie i demokraci – stwierdza Maciej Pieczyński w tekście “Kto zdradził rosyjską opozycję”.

– Na świat przychodzi rekordowo mało dzieci. Nie tylko w Polsce, gdzie liczba urodzeń może być w tym roku najniższa od końca drugiej wojny światowej. Eksperci szacują, że do 2050 r. tylko 24 proc. państw uda się utrzymać zastępowalność pokoleń. W 2100 r. spokojne o stabilną liczbę ludności będą mogły być rządy tylko 3 proc. krajów – alarmuje Jacek Przybylski w artykule “Wielkie wymieranie zachodniego świata”.

W najnowszym numerze również Paweł Chmielewski o “Kościele bez Mszy i księży”.