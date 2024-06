Sikorski o sukcesie Brauna. "Pewnie byłby już w pace..."

Konfederacja zajęła trzecie miejsce w wynikach do Parlamentu Europejskiego, jednym z europosłów będzie Grzegorz Braun. Radosław Sikorski nie kryje rozczarowania decyzją Polaków.

– Niestety mamy też decyzję naszych rodaków, aby do Unii Europejskiej wysłać pana Brauna, który gdyby polskie sądownictwo szybciej działało, pewnie już byłby w pace za te antysemickie, chuligańskie wybryki – powiedział Radosław Sikorski w programie „Bez uników” PR3.

Szef MSZ nie kryje, że niepokoi go, co europoseł Konfederacji może zrobić w Brukseli. – Martwię się o to, jaką on nam tam wizytówkę wystawi, bo takie zachowania, które są nieakceptowalne w Polsce, w Brukseli są katastrofą wizerunkową dla naszego kraju, jeśli one nastąpią – mówił.

Pytany, czy KO "zjada swoje przystawki”, polityk stwierdził, że "elektorat koalicji rządzącej domaga się rozliczenia PiS-owskiego złodziejstwa". – My pokazaliśmy, że mamy tę determinację, a może koalicjanci byli mniej kategoryczni i może zapłacili za to cenę–dodał.

Wybory do europarlamentu

W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz właśnie Lewica (6,3 proc.).

KO wygrała w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. PiS zwyciężyło w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. W większości województw trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na czwartej pozycji uplasowała się Trzecia Droga, a na piątej Lewica. Wynik poniżej 1 proc. osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit.

