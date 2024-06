Leszczyna ma radę dla Lewicy. "Droga do kolejnych naszych sukcesów"

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga i Lewica uzyskały zaledwie trzy mandaty. Wyniki te spowodował, że trwają rozliczenia i szukanie winnych, a komentatorzy zastanawiają się,czy obie formacje w ogóle przetrwają.

Leszczyna doradza Lewicy

– Mamy oczywiście koalicyjny rząd, on się składa z kilku partii i mamy stabilną większość w Sejmie, ale wyborcy kilka dni temu jasno powiedzieli, że program Koalicji Obywatelskiej, czyli te nasze 100 konkretów jest tym programem, na który oni są w stanie zagłosować ponownie – powiedziała Izabela Leszczyna w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

Jej zdaniem jest to temat "do przemyślenia" dla Trzeciej Drogi i Lewicy. – Mam nadzieję, że te partie uznają, że jednak warto realizować na pewno te wszystkie części programu, gdzie najmniej się różnimy i myślę, że to jest droga do kolejnych naszych sukcesów – mówiła.

– Jeśli część wyborców Lewicy odpłynęła do nas, to Lewica nie powinna się chcieć od nas odróżniać, tylko wręcz przeciwnie. Oczywiście budować jakąś swoją tożsamość, ale jednak nie negując to, za czym zagłosowali wyborcy – kontynuowała.

Jak dodała w kampanii wyborczej każda z partii "trochę prężyła muskuły" a dzisiaj może "spokojnie siąść" do rozmów na temat konkretnych postulatów. – I to, co obiecywaliśmy ludziom, ja myślę, że będziemy szukać takich kompromisów. Każda partia ma w swoim programie coś, z czym niekoniecznie po drodze było pozostałym, ale na pewno dojdziemy do tego konsensusu– dodała.

Wybory do PE, KO przed PiS

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

