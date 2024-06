"Turystyka reprodukcyjna". Watykan chce, aby zakazać macierzyństwa zastępczego

Gabriella Gambino przemawiała we wtorek w Pałacu Narodów w Genewie podczas spotkania poświęconego macierzyństwu zastępczemu zorganizowanego przez Stałą Misję Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie i fundację "Caritas in Veritate".

Potrzeba globalnej reakcji

Gambino podkreślił pilną potrzebę globalnej reakcji na zjawisko macierzyństwa zastępczego i skrytykowała związany z nim wyzysk i komercjalizację kobiet i dzieci. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak zwana "turystyka reprodukcyjna", spowodowana różnymi krajowymi ramami prawnymi dotyczącymi macierzyństwa zastępczego, nadal umożliwia międzynarodowe wykorzystywanie kobiet i dzieci – powiedziała Gambino. Chodzi o zapewnienie powszechnego poszanowania godności i podstawowych praw człowieka osób dotkniętych tym zjawiskiem.

W przemówieniu Gambino zacytowała deklarację Dykasterii Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej – Dignitas Infinita – i podkreśliła, że każde dziecko ma nienaruszalną godność od poczęcia i prawo "do urodzenia się w pełni ludzki sposób". Macierzyństwo zastępcze nie tylko zamienia narodziny w zdepersonalizowany proces, ale jest także formą komercjalizacji i wykorzystywania kobiet i dzieci.

"Nieludzka procedura"

Gambino zaapelowała do społeczności międzynarodowej o pilne wprowadzenie całkowitego zakazu wszelkich form macierzyństwa zastępczego i wdrożenie go na całym świecie. Powołała się na papieża Franciszka, który wezwał do międzynarodowego zaangażowania na rzecz powszechnego zniesienia tej praktyki, a także na włoską premier Giorgię Meloni, która określiła macierzyństwo zastępcze jako "nieludzką procedurę" i zasugerowała, że powinno być ono ścigane jako przestępstwo na skalę światową. Gambino zasugerowała podjęcie konkretnych kroków na szczeblu ONZ w celu ochrony godności kobiet i dzieci oraz zniesienia macierzyństwa zastępczego raz na zawsze.

Na spotkaniu zatytułowanym "Za jaką cenę? W kierunku zniesienia macierzyństwa zastępczego" głos zabrały Eugenia Roccella, włoska minister ds. rodziny, która zaprezentowała włoskie przepisy dotyczące macierzyństwa zastępczego, oraz Olivia Maurel, która opowiedziała o swoich osobistych doświadczeniach jako dziecka matki zastępczej i podkreśliła potrzebę wprowadzenia międzynarodowego zakazu. Z kolei Eva Maria Bachinger, współzałożycielka inicjatywy "Stop macierzyństwu zastępczemu", zaprezentowała tę kwestię z perspektywy praw kobiet, podczas gdy Bettina Roska, specjalista ds. prawnych w wiedeńskiej organizacji praw człowieka ADF International, nakreśliła prawny wymiar macierzyństwa zastępczego i związane z nim wyzwania.

Czytaj też:

Niemcy: Kolejne kroki w debacie na temat reform w KościeleCzytaj też:

Watykan uważa za konieczne utrzymanie kontaktów dyplomatycznych z Rosją