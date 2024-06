Lepiej przyjąć pod dach imigranta niż Polaka? Brudziński: Ależ im TVN-y mózgi zlasowały

"Chętniej bym przyjęła pod swój dach uchodźców niż Polaków. Bałabym się tych drugich" – napisała kobieta. Jej wpis w mocnych słowach komentuje europoseł PiS Joachim Brudziński. Polityk stwierdził, że winę za tego typu postawy ponoszą "TVN-y".

"Ależ im TVN-y i wykreowane przez nich celebryckie idioci i idiotki mózgi zlasowały. Ci „intelygenci” wychowywani (przez wspomniane TVN-y i GW od początku lat 90-tych) w ramach „pedagogiki wstydu”, chętniej przyjmą pod swój dach 20-letniego prof. Mugabwe z Czadu czy 19- latka z Afganistanu tytułującego się oczywiście stopniem doktora nauk wszelkich, niż Polaka. Ten drugi jak wiadomo, stanowi większe zagrożenie. Może zgwałcić, odciąć głowę i zjeść serce na surowo" – napisał polityk.



Przypomnijmy, że od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu do Polski nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę przed ludźmi sprowadzanymi z najrozmaitszych państw Afryki i Azji. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni z państw nie objętych działaniami wojennymi.

Kontrowersyjny spot PiS

W ostatnich dniach głośno było o najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości, którego bohaterem jest Donald Tusk. – Chodźcie, chodźcie, zobaczcie – mówi premier. Kadr został wycięty z nagrania z 1 czerwca 2023 r., na którym lider Koalicji Obywatelskiej zachęcał do udziału w organizowanej przez KO manifestacji.

Autorzy klipu zestawili wypowiedzi premiera Donalda Tuska z nagraniami przedstawiającymi incydenty z udziałem imigrantów w różnych miastach w Polsce. Pojawiają się ujęcia z: Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Wrocławia oraz Białowieży. – Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych imigrantów z innych kierunków. W polskich domach będzie lepiej – mówi Donald Tusk w tle nagrania.

Część internautów oraz polityków rządu krytykuje spot i zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że takimi materiałami może doprowadzić do ataków na tle rasistowskim w Polsce.

