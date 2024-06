Szydło: Niemcy chcą zablokować decyzję RE o zbrojeniach

"Okazuje się, że Niemcy (oczywiście, że oni) chcą zablokować podjęcie przez Radę Europejską decyzji o zwiększeniu finansowania projektów zbrojeniowych w Unii Europejskiej. Od ponad dwóch lat przy granicy Unii trwa wojna, Rosja rozbudowuje armię i wygraża Europie, ale Niemców to nie obchodzi. Oni nie chcą zwiększenia nakładów na obronę Unii – w tym ochronę wschodniej granicy Polski i państw bałtyckich" – napisała była premier w mediach społecznościowych.

Jak dodaje, w tej „szkodliwej polityce” Niemców poparł tylko jeden europejski szef rządu – premier Holandii Mark Rutte.

"Wywołało to konsternację wśród innych premierów – bo dopiero co wybrali Rutte na szefa NATO. »Jak to, zrobiliśmy z niego szefa NATO, a on chce ciąć wydatki na obronność?« – dziwią się. Szanowni Państwo, wybraliście na szefa NATO człowieka, który ściskał się z Miedwiediewem i promował Gazprom. A teraz jesteście zdziwieni, że Rutte działa na rzecz rozbrojenia Europy?" – pyta Beata Szydło we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Rutte nowym szefem NATO

Ambasadorowie 32 państw NATO zatwierdzili kandydaturę ustępującego premiera Holandii Marka Rutte na nowego sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rutte obejmie swoje obowiązki 1 października, kiedy wygasną uprawnienia Jensa Stoltenberga. Holender będzie pełnił funkcję szefa NATO przez następne pięć lat.

Holandia pod rządami premiera Marka Ruttego ogłosiła przyznanie Ukrainie pomocy w wysokości 5,6 mld euro, w tym 4,3 mld euro na dostawy broni. Stawia to Holandię, według różnych szacunków, na 5. lub 7. miejscu pod względem pomocy finansowej przekazanej Kijowowi. Holandia była pierwszym krajem, który zgodził się na dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16.

