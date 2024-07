Sikorski: Cokolwiek Niemcy wypłacą, będzie to więcej niż uzyskał PiS

We wtorek w Warszawie odbyły się pierwsze od 2018 r. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera Donalda Tuska i kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Rozmowy skomentował Radosław Sikorski, który był gościem Radia Zet. – Jeśli ja dobrze pamiętam matematykę ze szkoły, to każda suma porównana z zero jest nieskończona. Cokolwiek Niemcy teraz wypłacą, to będzie to nieskończenie więcej, niż to, co uzyskał PiS. A PiS uzyskał zero – ocenił szef polskiej dyplomacji.

Polityk był pytany o zapowiedź kanclerza Niemiec, że jego kraj będzie starał się realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych z okupacji. – Chcemy uzyskać niemiecki gest przyznania się do odpowiedzialności moralnej i zadośćuczynienia wobec ofiar. I cokolwiek uzyskamy, to będzie to nieskończenie więcej niż to, co uzyskał PiS – dodał szef MSZ.

Szefowa MSW Niemiec przeprosiła

– PiS prowadził politykę, która polegała na tym, że będziemy utrzymywać z Niemcami złe stosunki przez dekady, a na koniec może zapłacą 50 trylionów, czy ile tam wyliczyli – ocenił Sikorski, nazywając politykę PiS-u demagogią, mająca na celu podtrzymanie resentymentu i wrogości Polaków wobec ważnego sojusznika.

W trakcie rozmowy padły pytania o przywożenie przez niemieckie służby migrantów do Polski.

– W mojej obecności pani minister spraw wewnętrznych Niemiec przeprosiła za te incydenty i zapewniła, że to się nie powtórzy. Są procedury, które trzeba stosować, ale proszę pamiętać, że tysiące migrantów trafia przez Polskę do Niemiec – odpowiedział Sikorski.

Słowa Tuska wywołały burzę

– Kanclerz Olaf Scholz mówi otwarcie i to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. I ma argumenty na rzecz tej tezy – powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji z kanclerzem RFN, wypowiedź wywołała burzę w sieci.

