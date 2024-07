Duda: Mam wątpliwości, czy powinniśmy stawiać Ukrainie ultimatum ws. ekshumacji

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium. Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

11 lipca obchodziliśmy 81. rocznicę tzw. krwawej niedzieli, która jest uznawana za kulminację rzezi wołyńskiej. To Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Prezydent Duda: Mam wątpliwości, czy powinniśmy to robić

– W zeszłym roku byliśmy razem z prezydentem Zełenskim w katedrze w Łucku. Przypomnę: tam razem klęknęliśmy przed ołtarzem, na którym upamiętniono ofiary rzezi wołyńskiej. Modliliśmy się. To był, w moim przekonaniu, ważny gest ze strony głowy państwa ukraińskiego. Wkrótce potem polskie instytucje otrzymały zgodę na prowadzenie prac poszukiwawczych – powiedział prezydent Andrzej Duda w Polsat News.

– Wiem, że polityka jest brutalna. Ale stawianie ultimatum państwu, które zostało zaatakowane przez Rosję i które dzisiaj broni się przed Rosją; Rosją, która także wspólnie mordowała oba nasze narody… Ja osobiście mam wątpliwości, czy powinniśmy to robić – stwierdził.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie wielu rodaków, którzy być może będą mieli inne zdanie. Uważam, że trzeba rozmawiać. Spokojne dążenie do prawdy i elementarnego prawa rodzin do tego, by mieć groby swoich najbliższych, zostanie przez naszych sąsiadów z Ukrainy zrealizowane w imię stosunków dobrosąsiedzkich i w imię przyzwoitości – mówił prezydent Duda.

