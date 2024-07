Co prokuratura zrobiła ws. Funduszu Sprawiedliwości? "Mamy do czynienia z przestępstwem"

Politycy Suwerennej Polski podczas konferencji prasowej podkreślili, że na łamach poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" została opisywana sytuacja, która "może mieć daleko idące skutki, dla obecnej władzy".

– Z informacji prasowej dowiadujemy się, że mamy do czynienia z nielegalnie działającymi organami prokuratury, jeżeli chodzi o czynności związane ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Mianowicie pan Tomasz Mraz wg tego artykułu ma działać jak quasi-agent, jako osoba podejrzana, bez zgody sądu – stwierdził Jacek Ozdoba na konferencji prasowej.

twitter

– Mamy do czynienia, jeżeli prawdą jest ten artykuł, z sytuacją popełniania przestępstw, przez funkcjonariuszy publicznych, w postaci prokuratury, prokuratorów, którzy zezwalają na nagrywanie bez zgody sądów, co to de facto oznacza. To oznacza, że czynności quasi-procesowe, są prowadzone niezgodnie z procedurą – kontynuował.

Mraz jako "quasi-agent"

Były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz miał nagrywać innych pracowników FS nawet po tym, jak sam został oskarżony o nadużycie uprawnień, donosi "Rzeczpospolita".

Co więcej, prokuratura ma korzystać z tych nagrań pomimo, że nie posiada zgody sądu na ich wykorzystanie. "Informuje na konferencjach, co mówili nagrani i co ma na nich prokuratura, co powinno oburzyć śledczych. Ale i na to przymykają oko" – donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Zdaniem gazety prokuratorzy z zespołu śledczego "poszli na skróty".

Sprawę komentuje obrońca Marcina Romanowskiego. "To ważne dla dalszego toku postępowania, bowiem sądy w sprawach karnych bardzo poważnie podchodzą do kwestii naruszeń przepisów w tym zakresie i praktycznej niemożliwości wykorzystania dowodów pozyskanych w ten sposób przez organy ścigania" – napisał mec. Lewandowski.

Czytaj też:

Kolejna porażka prokuratury ws. Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o Urszulę D.Czytaj też:

Romanowski: Mraz kłamie, bo chce zostać świadkiem koronnymCzytaj też:

Bodnar nie odpuści PiS. "Chce odnieść sukces"