Schetyna: Trzaskowski powinien być kandydatem całej koalicji

Grzegorz Schetyna, w latach 2016-2020 przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a obecnie senator tego ugrupowania został zapytany, kto będzie prezydentem Polski po wyborach w 2025 roku.

Schetyna: Rafał Trzaskowski powinien być kandydatem koalicji

– Chciałbym, żeby to był Rafał Trzaskowski. Powinien być kandydatem najlepiej koalicji demokratycznej, na pewno kandydatem KO. Jego prezydentura jest oczywistą oczywistością, bo uważam, że on powinien wygrać wybory pięć lat temu. Byliśmy świadkami nierównej, nieuczciwej kampanii – powiedział senator.

– Żałuję, że prezydent Duda odesłał do tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej naszej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Ona jest szansą dla milionów Polaków, którzy mieszkają na całym świecie. Chcieliśmy ułatwić im możliwość głosowania – powiedział polityk.

Zapytany o głosy, że kandydatem mógłby zostać szef MSZ Radosław Sikorski, Schetyna odparł, że PO ma wielu polityków predestynowanych do walki o najważniejsze instytucje w Polsce, w Europie i na świecie. Dodał, że musi być jasno powiedziane, że kończy się etap rządów PiS. – Będziemy mogli skutecznie swobodnie wprowadzać to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Wreszcie nie będzie tego wiszącego jak miecz Damoklesa weta – powiedział Schetyna. Senator nie odniósł się do pogłosek o Sikorskim.

Tusk twierdzi, że nie wystartuje

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zostanie ogłoszone pod koniec roku.

– Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej – a może szerzej całej koalicji 15 października – powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że jest to optymalny termin. Nie ma co za wcześnie rozpoczynać kampanii – oznajmił szef rządu, sugerując, że najbardziej prawdopodobną opcją jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Premier po raz kolejny powiedział, że nie zamierza ubiegać się o prezydenturę.

Czytaj też:

Jest kandydat Konfederacji na prezydenta. Rada Liderów zdecydowałaCzytaj też:

W PiS działa zespół, który wyłoni kandydata na prezydenta. Jest dwóch faworytów