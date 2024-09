Tusk spotkał się z premierem Irlandii. "Tylko taka Europa będzie bezpieczna"

W czwartek Donald Tusk spotkał się z premierem Irlandii w Letnim Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie. –Wymieniliśmy uwagi, które składają się w całościowy, jak sądzę, obraz sytuacji w regionie. To, co dla nas szczególnie ważne i co doceniamy, o tym także rozmawialiśmy, to fakt, że Irlandia, państwo tradycyjnie neutralne i bardzo do swojej neutralności przywiązane, jednoznacznie wspiera politycznie, w kontekście wartości ludzkich, ofiary agresji. To bardzo ważny przykład, nie tylko dla Europy– stwierdził premier Donald Tusk na spotkaniu.

Tusk i Harris o przyszłości UE

– Widzę, że świat zaczyna coraz lepiej rozumieć, idąc w jakimś sensie za przykładem Irlandii, że wojskowa neutralność nie może w żadnym wypadku oznaczać obojętności wobec zła, agresji, tragedii niewinnych ludzi – mówił dalej polski premier.

Premier rozmawiali o tym, w jaki sposób "tę naszą przyjaźń" użyć do takiego profilowania nowej polityki europejskiej, jeśli chodzi o przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale także konkurencyjność Europy jako całości wobec innych części świata. – I tutaj możemy w jakimś sensie podzielić się kompetencjami i budować taką synergię – dodał.

– Tylko Europa konkurencyjna wobec innych gospodarek świata, tylko Europa umiejętnie chroniąca własne interesy może być w pełni bezpieczna i z drugiej strony wyłącznie Europa, która potrafi chronić swoje granice i swoje terytorium, może się spokojnie rozwijać gospodarczo – przekonywał.

Tarcza Wschód

W czerwcu w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu poświęcone budowie Tarczy Wschód. "Rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W tym celu ustanowiony został specjalny program o wartości ok. 10 mld zł, który realizowany będzie w latach 2024-2028" – przekazanow komunikacie KPRM.

Program obejmie przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją. Dotyczy to w szczególności: wzmocnienia tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych; budowy systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych; budowy wysuniętych baz operacyjnych (HUB-ów logistycznych); budowy sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych; ograniczania mobilności przeciwnika, w tym m.in.: budowy rowów przeciwczołgowych; przygotowania kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów; pogłębiania rowów melioracyjnych; wzmocnienia naturalnych uwarunkowań terenu; zapewnienia mobilności wojska, w tym m.in.: gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych; przygotowanie przyczółków z dojazdami; przygotowanie osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych).

