Jasna deklaracja Sikorskiego ws. Ukrainy. "Więcej już dać nie możemy"

Radosław Sikorski spotkał się w piątek w Londynie m.in. z szefem Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Szef polskiego MSZ będzie w poniedziałek rozmawiać ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Lammym oraz ministrem obrony Wielkiej Brytanii Johnem Healeyem. Głównym tematem będzie pomoc dla Ukrainy.

Mocne słowa Sikorskiego. "Więcej już dać nie możemy"

– We własnym interesie powinniśmy, jako Zachód, zrobić wszystko co w naszej mocy, aby Ukrainie jak najszybciej przekazać skuteczne siły odpierania napadu powietrznego. Polska zrobiła to, co może. My sami mogliśmy mieć osiem baterii rakiet Patriot, mamy dwie. Jako państwo frontowe więcej już dać nie możemy – powiedział Sikorski podczas krótkiego wystąpienia dla mediów.

Szef polskiej dyplomacji został zapytany przez dziennikarzy o poniedziałkowy wywiad dla "Financial Times". Minister wyraził opinię, że Polska i inne kraje frontowe mają "obowiązek" zestrzeliwać rosyjskie pociski, zanim wejdą w ich przestrzeń powietrzną.

– Wszyscy wiemy, że jak dron już wleci w polską przestrzeń powietrzną, to zastrzelenie nie jest bez skutków, może komuś zrobić krzywdę. To jest kwestia, w której ja mam osobiste zdanie. Nie zapadły żadne decyzje – przekonywał Sikorski. – Rosjanie odpalają setki dronów i rakiet i nie możemy wykluczyć, że któryś z nich stworzy problem dla całej Europy – podkreślił.

Pierwsza rozmowa nowego szefa MSZ Ukrainy

Radosław Sikorski poinformował również, że w piątek rozmawiał telefonicznie z nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, dla którego była to pierwsza rozmowa po objęciu stanowiska.

– Rozmawialiśmy nie tylko o współpracy w odpieraniu rosyjskiej agresji, ale także o tym, jak możemy sprawić, aby kwestie historyczne dzieliły nas mniej niż do tej pory – przekazał szef polskiej dyplomacji.

