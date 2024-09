Sukces polskich służb. Gawkowski: Udało się rozbić grupę dywersantów

Krzysztof Gawkowski poinformował w poniedziałek o sukcesie polskich służb, które dzięki wzajemnej współpracy rozbiły grupę dywersantów kierowanych przez "białoruskie i rosyjskie służby". Jej celem było wyłudzanie informacji, doprowadzenie "do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych" i prowadzenie cyberwojny.

– Była elementem szerszej gry operacyjnej służb, które miały za zadanie na jej podstawie wypracować wektory wejścia do innych polskich instytucji. I tych na poziomie samorządowym, i tych na poziomie firm państwowych, które związane są z obszarem bezpieczeństwa – przekazał minister cyfryzacji wyjaśniając, że pierwszym celem dywersantów była POLADA (Polska Agencja Antydopingowa).

Sukces służb

Gawkowski przekazał, że "wszystkie instytucje zostały o tym poinformowane przez służby". Podmioty te zostały "objęte postępowaniem operacyjnym". To sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, osiągnięty przy współpracy ze służbami wojskowymi. Gawkowski przestrzegł jednak, że cyberzagrożenie ze strony Białorusi i Rosji wciąż jest aktualne i że "nie jesteśmy dzisiaj w wolnej przestrzeni, żeby powiedzieć, że to się już wszystko zamknęło i skończyło".

– W cyberprzestrzeni niebezpieczeństwa przychodzą co godzinę, co minutę. Często zdarzają się przypadki, że w ciągu dnia jest ponad tysiąc incydentów – powiedział minister.

Obecny na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że rząd zamierza wkrótce zmienić przepisy, aby jak najlepiej reagować na tego typu zagrożenia.

– Tak, żeby z jednej strony zachować prawo do prywatności, zasady do których jesteśmy przywiązani w internecie, ale z drugiej strony móc dać służbom możliwość chronienia obywateli, jeśli dochodzi do zagrożeń – wskazał.

