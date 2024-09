Kreml komentuje debatę w USA. "Naprawdę nam się to nie podobało"

Podczas debaty prezydenckiej w USA Donald Trump i Kamala Harris zostali zapytani o wojnę Rosji z Ukrainą. Kandydat Partii Republikańskiej powtórzył wielokrotnie przedstawiane stanowisko, że w najlepszym interesie USA jest zakończenie tej wojny. – I po prostu trzeba to zrobić. Negocjować umowę – odpowiedział Trump.

– Zrozum, dlaczego nasi europejscy sojusznicy są tak wdzięczni, że nie jest pan już prezydentem, i że rozumiemy znaczenie największego sojuszu wojskowego, jaki kiedykolwiek znał świat, czyli NATO. W przeciwnym razie Putin siedziałby w Kijowie z oczami zwróconymi na resztę Europy, zaczynając od Polski – powiedziała Harris. Trump podkreślił, że gdyby był prezydentem Rosji, w żadnym wypadku nie odważyłby się uderzyć na Ukrainę z obawy przed reakcją USA.

Kreml skomentował debatę Trump-Harris

– Rosji bardzo nie spodobał się sposób, w jaki kandydaci na prezydenta USA Kamala Harris i Donald Trump przerzucali się podczas debaty telewizyjnej nazwiskiem Władimira Putina – powiedział w środę dziennikarzom rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. – Naprawdę, naprawdę nam się to nie podobało – podkreślił. Jak dodał, Stany Zjednoczone mają wrogi stosunek do Rosji, a Kreml ma nadzieję, że "kandydaci [na prezydenta USA – przy. red.] przestaną odwoływać się w taki sposób do Putina".

Głos zabrała również rzecznik rosyjskiego MSZ. – Czy to taka wielka sensacja, że po raz kolejny oglądamy przedstawienie, w którym występują ludzie, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje słowa? – pytała na antenie Radia Sputnik. – To szaleństwo słuchać dwóch osób, dyskutujących o tym, w jaki sposób i za co zamierzają ukarać świat – stwierdziła Maria Zacharowa.

Rosyjskie media wyliczyły, że podczas debaty Harris-Trump nazwisko Władimira Putina padło aż 12 razy – przekazał serwis Euractiv.

W zeszłym tygodniu Biały Dom apelował, aby Władimir Putin nie komentował amerykańskiej polityki. Wcześniej rosyjski przywódca stwierdził, że w obliczu wycofania się z wyborów Joe Bidena "popiera" w wyścigu o prezydenturę Kamalę Harris. – Były prezydent USA Donald Trump wprowadził przeciw Rosji tyle różnych ograniczeń i sankcji, ile żaden prezydent wcześniej. A skoro u Harris wszystko w porządku, to być może powstrzyma się od podobnych działań – oznajmił Putin.

