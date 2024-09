Powódź w Polsce. Burmistrz Głogówka: My już nie apelujemy, my żądamy!

DoRzeczy.pl: Jak wygląda sytuacja zalanego Głogówka?

Piotr Bujak: Generalnie w tej chwili opada woda z terenu całej gminy. Wyjawia się tym samym ogrom strat i zniszczeń. Najbardziej ucierpiały nieruchomości, głównie prywatne. Mamy kilkaset domów, które były zalane. Uszkodzone są drogi, w tym droga krajowa, mamy uszkodzone orliki oraz uszkodzoną infrastrukturę komunalną. Zalaniu uległa też wyremontowana za kilka milionów złotych oczyszczalnia ścieków. System jest sparaliżowany, a skala strat jest ogromna.

Czy można oszacować już, jakie są straty w Głogówku?

Trudno to oszacować. Może nawet nie dziesiątki, a setki milionów łącznie.

Zaapelował pan kolejny raz o budowę zbiornika retencyjnego w Racławicach Śląskich. To ważna inwestycja?

Oczywiście, ponieważ może uratować nie tylko Głogówek, ale cały obszar na którym mieszczą się inne miasta i gminy. My już nie apelujemy. My żądamy budowy tego zbiornika. Obecnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji widzimy, że w zamiarze jest nowelizacja ustawy odrzańskiej, gdzie znika ten zbiornik. Domagamy się, żeby zbiornik powstał. Gdy w Głogówku podliczymy straty, to ich bilans będzie ogromny. Wówczas pokażemy go rządzącym. Przypomnę, że nie mówimy tutaj tylko o Głogówku. Rzeka Osobłoga zalewa nie tylko Głogówek, ale tereny od Racławic Śląskich po Krapkowice. Budowa zbiornika może ocalić ten obszar.

