Nowacka ostro atakuje system edukacji za rządów PiS. "Kłamstwo było na każdej stronie podręcznika"

W sobotę w Warszawie odbywa się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową Platformy Obywatelskiej. Politycy partii rządzącej podsumowują miniony rok rządów. Głos zabrała m.in. minister edukacji narodowej.

"Uczyli kłamać i manipulować"

– Naszym celem nie jest tylko polityka krótkofalowa, krótkoterminowa, zastanawianie się, co będzie za trzy miesiące, tylko co będzie za 20-30 lat. Odpowiedzią na politykę bezpieczeństwa jest takie przygotowanie młodego pokolenia, by żaden wróg, żaden strach, żaden kataklizm nie były w stanie młodej Polki i młodego Polaka złamać. (...) Traktuję to jako fundament, misję nie tylko moją, ale całego rządu – powiedziała Barbara Nowacka.

– Zbudowanie silnego młodego pokolenia, żeby nikomu do głowy nie przyszło okradać państwo polskie, jest w naszych rękach, jest naszym zadaniem – dodała.

Minister zaatakowała Prawo i Sprawiedliwość i uderzyła w system edukacji za rządów Zjednoczonej Prawicy. – Wprowadzili do szkół nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość. Kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Uczyli kłamać i manipulować – grzmiała Nowacka. – A co my robimy? Zapewniając bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską, żeby młodzi nauczyli się ze sobą współpracować, debatować, spierać. Bo my się czasami między sobą różnimy, to jest sól demokracji – przekonywała polityk.

– W wolnym kraju ludzie mają prawo decydowania o sobie. Wywalczymy dobre prawa dla kobiet. Nigdy nie odpuścimy – stwierdziła Barbara Nowacka.

Tusk ostrzega polityków koalicji

– Chciałem zacząć to spotkanie od przypomnienia tych fenomenalnych dni sprzed roku. To, co mówiliśmy wtedy, to jest wielkie zobowiązanie. To, o czym mówiliśmy, pozostaje w mocy. Chcę dodać wam otuchy i przestrzec przed zagrożeniami, bo jesteśmy na początku drogi – tak Donald Tusk rozpoczął sobotnią konwencję KO.

– KO i cała koalicja 15 października – wszyscy mamy świadomość ile zawdzięczamy tym milionom wyborców, którzy wyrwali władzę z rąk ludzi, którzy niszczyli państwo. To była zepsuta ekipa – mówił szef rządu.

