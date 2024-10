Tusk ostrzega polityków koalicji: Chcę was przestrzec

W sobotę o godz. 11 rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową PO. Wydarzenie ma miejsce w Warszawie. – Chciałem zacząć to spotkanie od przypomnienia tych fenomenalnych dni sprzed roku. To, co mówiliśmy wtedy, to jest wielkie zobowiązanie. To, o czym mówiliśmy, pozostaje w mocy. Chcę dodać wam otuchy i przestrzec przed zagrożeniami, bo jesteśmy na początku drogi – rozpoczął Tusk.

Tusk atakuje PiS: Zepsuta ekipa

Podczas swojego wstępnego przemówienia premier porównał osiem miesięcy rządów koalicji do ośmiu lat rządów PiS. – KO i cała koalicja 15 października – wszyscy mamy świadomość ile zawdzięczamy tym milionom wyborców, którzy wyrwali władzę z rąk ludzi, którzy niszczyli państwo. To była zepsuta ekipa – mówił szef rządu.

– My jesteśmy tylko robotnikami od tego, by nadzieje naszych wyborców przekształcać w fakty. Bardzo was proszę, byście widzieli z ostrością jacy ważni są nasi wyborcy. Są krytyczni i Bogu dzięki. Są kryształowo lojalni wobec marzeń i wartości. Niektórzy mogą mieć poczucie niesprawiedliwości. To my mamy być wdzięczni tym, którzy zdecydowali 15 października. Każdego dnia kiedy słyszę odgłosy zniecierpliwienia i złości, to dokładnie wiem, że za tym kryje się oczekiwanie na najwyższe standardy. Jeżeli ludzie mają tak wysokie wymagania wobec nas, to to jest najwyższy z komplementów – mówił Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że od polityków jego obozu oczekuje się zdecydowanie więcej niż od ich poprzedników z PiS. – To jest nasz atut. Ludzie nie chcieli korekty, nie chcieli byśmy byli trochę lepsi od PiS, ludzie wierzyli, że jesteśmy zupełnie inni. Wierzyli, że jesteśmy gwarancją zupełnie innej Polski – mówił premier.

Tusk zapowiedział utrzymanie oraz przyspieszanie dotychczasowych zmian.

