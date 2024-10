Jakubiak: Mamy tylko szeryfowanie i puste słowa Tuska

DoRzeczy.pl: Premier Donald Tusk zapowiada zawieszenie polityki azylowej. Dodatkowo w Polsce ma powstać 49 Centrów Integracji Cudzoziemców. Jak pan ocenia takie doniesienia?

Marek Jakubiak: Mamy do czynienia z jedną wielką obłudą. Tusk specjalnie nie zamyka granicy z Niemcami. Mamy napływ ludzi, w tysiącach osób. Mówi się o tym, że w Polsce może być nawet 200 tys. nielegalnych migrantów. O tyle to jest niepokojące, że z jednej strony Donald Tusk mami ludzi, że zawiesi azyl, nie będzie u nas polityki azylowej, a z drugiej strony przyjmuje swoich kontrahentów zza zachodniej granicy i uspokaja ich. Tusk mówi do nas, do prawej strony, że nie będzie polityki azylowej, bo wydaje się, że już nie musi być.

Dlaczego nie musi?

Ze względu na to, że ten pakiet kilkuset tysięcy ludzi już w Polsce jest. Widać ich w wielu miastach, na ulicach. Zobaczmy na dane dotyczące przestępczości. Na początku plasują się Ukraińcy, później Gruzini, a Polacy są na końcu.

Jak pan odbiera zapowiedź wstrzymania polityki azylowej?

Nie mogę ocenić takiej zapowiedzi, ponieważ nie ma czegoś takiego w polskim prawie. Prawo do azylu jest pojęciem i prawem międzynarodowym. Jeśli Tusk chce coś zmieniać, niech złoży projekt ustawy w Sejmie w którym wypowie udział w Polski z międzynarodowych organizacji. Tusk jednak zachowuje się jak szeryf w Polsce, chce imponować jak Killer Siarze, jednak nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością.

Jeśli szef rządu mówi o zawieszeniu azylu, to kto poniesie odpowiedzialność za to, że obywatel Rosji i Białorusi uciekający przed reżimem nie otrzyma w Polsce azylu?

Podkreślamy wyraźnie, że tu nie ma żadnej odpowiedzialności, bo nie ma żadnej sprawy. Mamy jedynie puste słowa Tuska i szeryfowanie.

