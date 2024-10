Bodnar krytykuje prezydenta: Zapomina o prawie do niezawisłego sądu

Prezydent stwierdził w swoim wystąpieniu, że "skandalem" jest "stygmatyzowanie sędziów", których nazywa się "neosędziami". Jak podkreślił, "to kłamliwe i celowo poniżające określenie ma dodatkowo wprowadzać chaos i zamęt, a w gruncie rzeczy także zastraszać sędziów". Andrzej Duda przypomniał, że orzeczenia wydane przez sędziów, których powołał, obowiązują.

Prokurator generalny podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi słów głowy państwa na portalu X. "Dziwi mnie, że jako Prezydent, jako prawnik, jako doktor nauk prawnych i na końcu jako obywatel Andrzej Duda zapomina, że Polska ma Konstytucję oraz zobowiązania wynikające z traktatów międzynarodowych" – napisał Bodnar.

Minister sprawiedliwości zarzucił również prezydentowi lekceważenie praw obywatelskich. "Zapomina o prawie obywateli do niezawisłego sądu niezależnego od władzy politycznej oraz niezależnej prokuratury, która ściga każdego kto łamie prawo, niezależnie od barw politycznych" – stwierdził.

Kaleta i Lewandowski odpowiadają

Wpis ministra sprawiedliwości spotkał się z krytycznymi reakcjami na portalu X. Mec. Bartosz Lewandowski nawiązał do sprawy immunitetu Marcina Romanowskiego i roli, jaką odegrał w tej kwestii Bodnar.

"Ja też się zdziwiłem jak Pan Minister specjalizujący się w prawach człowieka i prawie międzynarodowym 'dał podkładkę' Prokuraturze w postaci 'opinii prawnych' na zatrzymanie człowieka z immunitetem międzynarodowym, bo dotyczyło to oponenta politycznego i wymagała tego chwila" – napisał mec. Bartosz Lewandowski.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł PiS Sebastian Kaleta. "Oj zabolały Pana słowa prawdy od Prezydenta, że od niemal roku notorycznie łamie Pan prawo, niszczy sądy i prokuraturę. To Pan odbiera Polakom prawo do sprawiedliwego Państwa i przyjdzie za to odpowiedzieć" – napisał parlamentarzysta.

