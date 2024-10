Test: Kamera solarna Omajin

Z założenia producenta w portfolio Omajin by Netatmo mają znaleźć się produkty przystępne cenowo i proste w obsłudze. I rzeczywiście w przypadku testowanej kamery solarnej o nazwie Omajin OSC-01-EU stosunek ceny do jakości wydaje się atrakcyjny. Solidnie zbudowaną kamerę można zainstalować gdziekolwiek, gdzie dociera domowy/firmowy sygnał wi-fi. Do instalacji nie potrzeba ani kabli, ani żadnych umiejętności.