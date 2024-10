Niepokojąca prognoza generała. "Putin stanie u wrót Polski, a nawet Niemiec"

Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił Radzie Najwyższej (parlamentowi) Ukrainy "plan zwycięstwa", który ma pomóc zakończyć wojnę najpóźniej w przyszłym roku. Dokument składa się z pięciu punktów (geopolitycznego, dwóch militarnych, gospodarczego i bezpieczeństwa) oraz zawiera trzy tajne załączniki.

Ukraiński przywódca oświadczył, że część tajna nie zostanie przedstawiona krajom, które obecnie nie mogą dodatkowo wzmocnić Ukrainy. W tej grupie znajduje się Polska.

"Putin u wrót Polski, krajów bałtyckich i Niemiec"

Generał Riho Terras, były dowódca Estońskich Sił Obronnych, a obecnie europoseł nie spodziewa się, żeby do końca tego roku udało się przerwać walki na Ukrainie. – Rozumiem, skąd tego typu spekulacje się biorą. To konsekwencja tego, że kraje zachodnie i USA nie robią wystarczająco dużo dla wsparcia Kijowa. Z tego powodu Ukraina traci terytorium, ale mimo to nie widzę po jej stronie gotowości do poddania się, tak samo jak nie widzę po stronie Rosji możliwości do pokonania ukraińskiej armii tak szybko – stwierdził w rozmowie z portalem i.pl.

– Zmiana nastąpi dopiero wtedy, gdy USA zaakceptują – przynajmniej częściowo – plan przedstawiony przez Zełenskiego i zgodzą się wysłać zaproszenie do NATO dla Ukrainy – dodał.

Zdaniem estońskiego eurodeputowanego, każdy kraj NATO powinien przeznaczyć 0,25 proc. swojego PKB na wsparcie dla Kijowa. – Gdyby tak się stało, wojna już by się skończyła – zaznaczył.

Terras ocenił, że armia rosyjska ma ogromne problemy z utrzymaniem dotychczasowego tempa swoich działań na froncie. Z tego powodu ściągnięto żołnierzy z Korei Północnej. – Dlatego tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę. Jeśli jako Zachód przegramy tę wojnę, to wkrótce Putin stanie u wrót Polski, krajów bałtyckich, a nawet u wrót słabszych krajów jak Niemcy – oznajmił. I podkreślił, że pod względem militarnym Niemcy są bardzo słabe.

Czytaj też:

"Ukraińcy zaczynają to rozumieć". W ten sposób zakończy się wojna?Czytaj też:

Rosjanie twierdzą, że zajęli kluczowe miasto. Trudna sytuacja Ukrainy