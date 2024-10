Zgorzelski odpowiada na słowa Czarzastego: To jest odrażające, błazenada

Polityk PSL gościł w środę w Radio ZET. Jedno z pytań prowadzącego Bogdana Rymanowskiego dotyczyło tego, czy PSL dopuszcza możliwość poparcia projektu ustawy o związkach partnerskich w kształcie zaproponowanym przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę.

Zgorzelski odpowiedział, że ludowcy nie poprą projektu, ale są gotowi do rozmowy w przedmiocie sprawy. Przypomniał, że ugrupowanie ma własny projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. – Projekt PSL wypełnia próżnię dotyczącą tych par, szczególnie jednopłciowych, które nie mają żadnego unormowania prawnego jeśli chodzi o ich wspólne pożycie i związek. Nasz projekt jest także odpowiedzią na wyrok ETPC, który wskazuje, aby tym osobom stworzyć także możliwość posiadania formuły prawnej – tłumaczył.

Czarzasty zrugał PSL

Rymanowski przytoczył słowa lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego, który powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską: „przypominam wam, że ludzie homoseksualni są tacy sami jak ludzie heteroseksualni. To są takie gry na ludzkich uczuciach, sytuacje, które się w życiu zdarzają. To są jakieś fobie. Jeszcze raz powiem: Władek, Piotrek, nie usiądziecie do stołu z ludźmi którzy są homoseksualni? Nie zjecie z nimi bułki? Bułka będzie wam wchodziła w zęby?”.

Zgorzelski: Odrażające stygmatyzowanie

To jest odrażające – zripostował Zgorzelski. – Dla mnie to jest odrażające – takie wzywanie przez media do poparcia ustawy pani Kotuli, czy do stygmatyzowania nas jakbyśmy byli ludźmi przeciwnymi osobom homoseksualnym. Nie jesteśmy, ani ja, ani wicepremier, a tego typu zachowania są po prostu niegodne. Uważam, że jeżeli chciał powiedzieć do nas takie słowa, to jesteśmy sąsiadami przez ścianę jeśli chodzi o korytarz marszałkowski. Mógł przyjść i powiedzieć, a nie robić sobie taką błazenadę – powiedział Zgorzelski.

Dopytywany, oparł, że Czarzasty szydzi z poważnego zagadnienia, o którym należy rozmawiać poważnie. – Oczekuję refleksji, żeby w ten sposób do prezesa partii, wicepremiera przez media nie wykrzykiwać. Bo jest też coś co być może jest dalekie panu marszałkowi Czarzastemu, a mianowicie kultura osobista – podsumował.

Projekt ustawy o związkach partnerskich

Przypomnijmy, że projekt dot. związków partnerskich został teraz skierowany do konsultacji publicznych oraz opiniowania. Może zostać przyjęty już w IV kwartale tego roku.

"Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej instytucji rejestrowanego związku partnerskiego. Rejestrowany związek partnerski oparty będzie na zasadach równości i niedyskryminacji, zapewniając wszystkim osobom, niezależnie od płci, możliwość realizacji ich potrzeb i pragnień życiowych" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak wskazano, że zawarcia rejestrowanego związku partnerskiego będzie możliwe przez osoby "tej samej i różnej płci". Autorzy twierdzą, że nowe rozwiązanie będzie "chronić te osoby przed wykluczeniem" oraz zapewni możliwość jasnego określenia wzajemnych praw i obowiązków.

Czytaj też:

Ilu Polaków popiera związki partnerskie? Wyniki sondażuCzytaj też:

Zgorzelski odpowiada Hołowni: Propozycja ws. wspólnego kandydata jest aktualna