Sondaż exit poll. Amerykanie negatywnie oceniają sytuację w kraju

Tylko około jedna czwarta ankietowanych uważa się za entuzjastycznie nastawionych lub zadowolonych ze stanu kraju, ponad 4 na 10 jest niezadowolonych, a około 3 na 10 wskazali, że sytuacja w USA jest powodem ich złości.

Ponad 6 na 10 ankietowanych twierdzi, że najlepsze dni Ameryki jeszcze nadejdą, a tylko około jedna trzecia, że USA najlepszy okres mają już za sobą. Około 4 na 10 wyborców pozytywnie oceniło prezydenturę Joe Bidena. Pozostali oceniają ją negatywnie.

Gospodarka i ekonomia

Ponad jedna trzecia badanych uważa demokrację za obecnie najważniejszy problem w kraju. Około 3 na 10 mówi tak o gospodarce. Następnie w kolejności są aborcja i imigracja, a mniej niż 5 proc. uważa politykę zagraniczną za najważniejszą kwestię.

Około trzech czwartych wyborców w całym kraju, w tym około 8 na 10 wyborców Trumpa i dwie trzecie wyborców Harris, twierdzi, że oddawali głos głównie po to, aby poprzeć swojego kandydata, a nie przede wszystkim z chęci głosowania przeciwko jego oponentowi.

Zapytani o wybór, która z czterech cech – zdolność do przewodzenia, troska o ludzi podobnych do siebie, dobry osąd lub wprowadzanie potrzebnych zmian – jest najważniejsza, wyborcy Trumpa w zdecydowanej większości twierdzą, że cenią zdolności przywódcze i zdolność do wprowadzania zmian, a mniej niż jedna dziesiąta wybrała którąś z dwóch pozostałych opcji. Wyborcy Harris są bardziej podzieleni co do cech, które mają dla nich największe znaczenie: około jedna trzecia mówi o osądzie, nieco poniżej 3 na 10 mówi o trosce o ludzi, około jedna piąta mówi o zdolnościach przywódczych, a najmniejsza grupa priorytetowo traktuje zdolność do wprowadzania zmian.

Sondaż obejmuje nie tylko rozmowy z osobami wychodzącymi z komisji wyborczych, ale także z tymi, którzy głosowali wcześniej oraz w sposób korespondencyjny. Wyniki dla pełnej próby 16 604 respondentów mają margines błędu plus lub minus 2 punkty procentowe.

