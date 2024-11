"Przeciwnik jest jeden". Trzaskowski o prawyborach w KO

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zostanie wyłoniony w drodze prawyborów. Członkowie KO wybiorą między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Prawybory odbędą się w listopadzie.

Donald Tusk poinformował, że o prawybory zawnioskował Trzaskowski, a Sikorski nie miał nic przeciwko. – Obaj kandydaci zapowiedzieli, że będą wspierać zwycięzcę w wyborach, tak aby uchronić Polskę przed czarnym scenariuszem – powiedział premier.

Prawybory w KO. Trzaskowski zabrał głos

Rafał Trzaskowski zabrał głos podczas konferencji prasowej. – Znacie moją determinację. Mówiłem wielokrotnie, że się nie cofnę, że jestem gotowy, żeby stanąć w wyścigu o prezydenturę. Dla mnie najważniejsze są wybory prezydenckie. Przeciwnik jest jeden – to PiS – mówił prezydent stolicy.

– Mimo że mam takie poczucie, że od 2020 r. jestem kandydatem, że wziąłem na siebie pewne zobowiązania i mamy do wyrównania rachunek z PiS-em w imieniu naszych obywateli i obywatelek, to pojawił się kontrkandydat. Długo o tym myślałem i po wielu rozmowach uznałem, że najlepszą formułą będą prawybory – wyjaśnił Trzaskowski. – Chcemy udowodnić, że jesteśmy partią w pełni demokratyczną. Chcemy oddać głos naszym członkom, całej Koalicji Obywatelskiej, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Nasz kandydat musi mieć absolutną pewność, że jesteśmy jak jedna pięść – dodał.

Prezydent Warszawy został zapytany o działania podczas kampanii w Koalicji Obywatelskiej. Odparł, że zarówno on, jak i Radosław Sikorski "mają bardzo dużo pracy". – Koncentrujemy się na swojej pracy, a członkowie KO mają bardzo dobrze wyrobione zdanie o nas – o tym, co sobą reprezentujemy i jakie mamy pomysły na przyszłość – stwierdził.

Trzaskowski podkreślił, że o Sikorskim może mówić "wyłącznie dobre rzeczy". – Chodzi o to, żeby skupić się na tym, co najważniejsze – przeprowadzić prawybory jak najszybciej się da, ponieważ musimy się przygotować do 7 grudnia i kampanii wyborczej, którą – mam przekonanie – kandydat KO wygra – powiedział.

Czytaj też:

Sikorski czy Trzaskowski? Zaskakujące wyniki sondażu