Poseł Konfederacji dał prezent premierowi. "Tradycyjny strój narodowy"

Trwa posiedzenie Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad poprawkami do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. oraz wnioskami o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetów posłom PiS: Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej.

W czasie obrad doszło do nietypowej sytuacji. Na mównicę wszedł poseł Konfederacji Konrad Berkowicz z torbą na prezenty. – O, Mikołaj! – skomentował marszałek Szymon Hołownia.

Berkowicz z prezentem dla Tuska

– Są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy, zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się rózgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu – powiedział Konrad Berkowicz.

– Co tu jest napisane? Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska tradycyjny strój narodowy. Proszę bardzo, spodnie bawarskie. Obdarowujmy się prezentami! – mówił poseł Konfederacji. – Proszę o umożliwienie premierowi odbioru tego prezentu jak najszybciej – zakończył. Śmiechem wybuchła niemal cala sala.

twitter

Co z immunitetem Kaczyńskiego?

W piątek po południu Sejm ma zająć się sprawozdaniem komisji ws. wniosków o uchylenie immunitetów posłom PiS. Przypomnijmy, że w środę sejmowa komisja regulaminowa poparła wnioski Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia Jarosława Kaczyńskiego, Anity Czerwińskiej i Marka Suskiego. Chodzi o zniszczenie obraźliwego wieńca składanego przez antypisowskiego aktywistę Zbigniewa Komosę przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Ponadto komisja poparła uchylenie immunitetu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości w związku z oskarżeniem go o pobicie Komosy. Do zdarzenia doszło 10 września 2024 r.

Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów (231).

Czytaj też:

"Rozczarowanie. Została dowieziona jedna rzecz". Zandberg ocenia pierwszy rok rządów koalicjiCzytaj też:

Mocne wystąpienie Ziobry w Sejmie. "To wy będziecie pękać"