Kard. Ryś grzmi na banery Brauna. "Niedopuszczalne"

"Chanuka czy Boże Narodzenie. Europo! Wybór należy do Ciebie" – banery oraz plakaty z takim hasłem, sponsorowane przez europosła Grzegorz Brauna, pojawiły się jakiś czas temu w przestrzeni publicznej. Braun nawiązał w ten sposób do głośnej akcji w Sejmie, podczas której w grudniu 2023 roku zerwał ze ściany gaśnicę i zgasił nią zapalane w holu świece chanukowe. Polityk, wówczas jeszcze poseł Konfederacji, został ukarany zabraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety parlamentarnej na pół roku.

Kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP, podczas centralnych obchodów XXVIII Dnia Judaizmu we Wrocławiu odniósł się do kontrowersyjnych banerów Grzegorza Brauna. – Dwa tygodnie się zastanawiam, czy powiedzieć to, co chcę powiedzieć, ale chyba jednak trzeba – wyznał metropolita łódzki.

"Antyludzki, antychrześcijański"

Następnie duchowny opowiedział o telefonie, który otrzymał od rabina Schudricha podczas Europejskiego Spotkania Młodych w Tallinie na przełomie 2024 i 2025 roku. Rabin poinformował go o banerach Grzegorza Brauna. – Kiedy uczestniczyłem w Europejskim Spotkaniu Młodych w Tallinie na przełomie roku 2024/2025, zadzwonił do mnie rabin Schudrich, mówiąc o banerach, które pojawiły się w różnych miejscach Polski, podpisane przez jednego z naszych europarlamentarzystów. Treść baneru brzmi: "Chanuka czy Boże Narodzenie. Europo! Wybór należy do Ciebie". Sam widziałem te banery. Ten baner jest antyludzki, antyeuropejski, nie wiem, czy jest antysemicki, ale na pewno jest antychrześcijański. Jeśli ktoś po raz kolejny stawia taką 'alternatywę' w Europie, to robi rzecz niedopuszczalną – podkreślił metropolita łódzki.

– O tym trzeba mówić. Prawda Boża jest gdzie indziej. Nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy obchodzić Boże Narodzenie, wykreślając Chanukę. Cieszę się bardzo, że przez dwa dni będziemy żyć zupełnie innym duchem. Mam nadzieję, że Wrocław jest tym bezpiecznym miejscem – wskazał hierarcha.

"Najuprzejmiej dziękuję Eminencji za energiczne włączenie się w moją kampanię" – tak Braun skomentował słowa metropolity łódzkiego.

Czytaj też:

"Protokół 1 proc. odpalony". Wipler o decyzji BraunaCzytaj też:

Braun poza partią. Prof. Dudek: Przed Konfederacją otworzy się droga do władzy